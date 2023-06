Deborah Secco revela que casamento com Hugo Moura é não tão fechado

07/06/2023 | 14:10



Empoderada e sincerona, Deborah Secco participou do podcast Pod Delas e fez diversas revelações sobre como é o relacionamento com o marido, Hugo Moura. Sem poupar detalhes, ela falou sobre o status do casamento, vida sexual e tabus que rondam a vida de uma mulher.

Segundo informações do jornal Metrópoles, a atriz começou explicando que não vive um relacionamento completamente fechado:

- Sou uma mulher com uma sexualidade mais plural. Tenho um casamento num modelo não tão fechado. Meu casamento não é aberto, mas negociado. Meu marido é o meu melhor amigo, meu grande parceiro e sabe tudo sobre mim. Cada situação que a gente encontrar na nossa caminhada, a gente vai conversar e se resolver.

Em seguida, contou que procura colocar um aviso na agenda para lembrar de ter relações sexuais:

- Talvez isso seja um pouco mais moderno, mais para frente, mas no dia a dia, no acordar, no dar banho na criança? eu boto lá. É preguiça! Só é difícil para começar.

Ao citar que mulheres muitas vezes são silenciadas ao falar sobre sexo, a artista destacou a importância de quebrar tabus:

- Cotovelo e clitóris, para mim, são duas palavras. Se elas batem em você de forma diferente, para mim, não. São partes do meu corpo. Na minha geração falar sobre orgasmo era um pecado. Orgasmo e penetração foi um tabu para mim. Os homens eles acreditam numa mentira, isso não acontece com a gente. Os homens eles acreditam numa mentira, isso não acontece com a gente. A nossa parte legal é fora do buraco.

Deborah continuou com a reflexão:

- Eu não quero que minha filha passe por isso. Eu não quero que ela precise mentir, se submeter e acatar para satisfazer um cara. Eu quero que ela tenha tanto prazer quanto o cara. O sexo é de dois, não é de um. E durante muitos anos para mim foi de um. Eu ia lá, deitava, fingia e ia embora, e ninguém fala disso.

A atriz ainda aproveitou para elogiar o marido e declarou que ele faz o melhor sexo oral do planeta.

Biquíni

Além da vida amorosa, Deborah também comentou as críticas que recebe por aparecer de biquíni em muitas fotos:

- Às vezes as pessoas reclamam que estou muito de biquíni, mas é porque vivo mesmo de biquíni nos meus dias de folga. Moro em frente a praia, e é o que gosto de fazer. Amo pegar sol, e passei anos sem poder pegar sol por conta do melasma. Mas curei meu melasma, e agora posso ir à praia e eu vou mesmo, fico com minha filha.