As 5 principais atrações de Paraty, segundo Bruno de Luca

As principais atrações de Paraty, cidade histórica localizada no litoral sul do Rio de Janeiro, destacam suas belezas naturais e sua riqueza cultural, que oferece uma vasta programação de eventos durante todo o ano, ligados a música, literatura, fotografia, artes, esportes e a cultura regional. A cidade também tem praias, ilhas, trilhas e cachoeiras em meio à exuberante Mata Atlântica, tornando-se um destino dos sonhos.

O ator carioca Bruno de Luca, que apresenta o programa “Vai pra Onde?” no Multishow, esteve em Paraty recentemente para uma campanha da Cartago e listou cinco passeios imperdíveis pela cidade. Além de dar dicas, Bruno contou nos vídeos da campanha o que não pode faltar na preparação para a viagem, como desconectar-se do celular, levar roupas leves e confortáveis e conversar com as pessoas locais.

O que fazer em Paraty

As principais atrações de Paraty incluem o Centro Histórico, patrimônio da humanidade pela UNESCO desde 2019 e o conjunto arquitetônico colonial mais harmonioso da cidade. O centro histórico conta com igrejas, museus e o famoso piso de pedras.

Outras opções são as trilhas e cachoeiras. Isso sem contar as praias, como a do Sono, cercada de morros com Mata Atlântica preservada. Já o passeio de escuna é uma das atrações mais procuradas da cidade, oferecendo belas paisagens e momentos de descanso.

Principais atrações de Paraty

Confira as cinco principais atrações de Paraty, segundo Bruno de Luca:

Passeio pelo Centro Histórico

Declarado patrimônio da humanidade pela UNESCO desde 2019, o Centro Histórico de Paraty é visto pela entidade como “o conjunto arquitetônico colonial mais harmonioso”. Com igrejas coloniais, o Museu de Arte Sacra e o famoso piso de pedras, o Centro Histórico remonta ao início do século 19. “Caminhe pelas ruas de Paraty e desfrute do que ela tem de melhor, tanto à noite como de dia, pois a belíssima arquitetura conta um pouco da nossa história”, comenta Bruno.

Trilhas e cachoeiras

Para quem gosta de aventura e natureza, existem pelo menos dez cachoeiras em Paraty com trilhas consideradas fáceis. “Visite as quedas d’água. Na Cachoeira do Tobogã, por exemplo, é possível escorregar pelas pedras como se estivesse em um toboágua natural”, explica Bruno.

Praia do Sono

A Praia do Sono é cercada de morros com Mata Atlântica preservada. O nome “Sono” vem do fato de que, diariamente, o Sol demora um pouco mais a aparecer por lá, em razão das altas montanhas, dando aqueles “cinco minutinhos extras” para quem gosta de dormir. “É uma ótima opção para fugir dos pontos turísticos mais movimentados de Paraty. Para chegar, é necessário fazer uma trilha moderada, mas também há a opção de seguir por uma travessia de dez minutos de barco”, comenta Bruno.

Passeio de escuna

Uma das atrações mais procuradas da cidade, o passeio de escuna é ideal para todos os públicos. Com duração de cinco ou seis horas, dependendo do roteiro, você visita as ilhas e praias da baía com estrutura e segurança. “É possível conhecer várias praias na região, muitas delas com lindas águas verde-esmeralda”, afirma Bruno.

Restaurante Thai Brasil

O Thai Brasil é o restaurante preferido de Bruno de Luca em Paraty. Com culinária requintada, o estabelecimento oferece o melhor da comida tailandesa, incluindo pad thai, curry e salada de papaia, em um ambiente boêmio e iluminado. Fica localizado na Rua do Comércio, no coração de Paraty. “Sempre que vou a Paraty, passo por lá”, conta De Luca.

