Fora do carro: JBL Sub BassPro Go recebe carregador de parede

Da Redação

Do 33Giga



07/06/2023 | 13:55



A JBL Sub BassPro Go agora conta com carregador de parede. Com isso, a caixa de som permite que o usuário também carregue o equipamento fora da base fixa que fica no carro.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

A JBL Sub BassPro Go conta com a configuração de 2 alto falantes de alto desempenho e 1 subwoofer para graves, garantindo maior fidelidade sonora. O produto pode ser desconectado de sua base para ser usado como speaker com o Bluetooth 4.2, aliando qualidade, design moderno e conveniência.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

A JBL Sub BassPro Go tem classificação IPX5 à prova de respingos d’água e conta com resistência a produtos químicos para protegê-la de ambientes hostis. O produto impede a entrada de sujeira e facilitando sua limpeza. O eletrônico conta com a tecnologia JBL Connect, conectando até três dispositivos móveis para compartilhamento de música, em uma reprodução simultânea.

Crédito das fotos: divulgação – JBL Crédito das fotos: divulgação – JBL × × × × × × ×

A JBL Sub BassPro Go traz configurações ajustáveis para maximizar os graves no carro e para equilibrar o desempenho sonoro e a vida útil da caixa fora dele. A bateria recarregável embutida tem autonomia de até 8 horas de reprodução, além de um Powerbank integrado para manter os dispositivos móveis carregados durante o uso. O produto está disponível na loja online da JBL.

JBL Sub BassPro Go: especificações técnicas