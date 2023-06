Chefe da Ferrari diz que equipe deu 'passo à frente' na disputa com a Aston Martin

07/06/2023 | 13:18



O fim de semana complicado em Barcelona, quando só o piloto Carlos Sainz conseguiu pontos para a Ferrari, no GP da Espanha, não foi suficiente para abalar a confiança de Fred Vasseur, chefe da escuderia. Apesar dos problemas, o dirigente afirmou que a equipe apresentou aspectos positivos no que diz respeito ao desempenho.

"Acho que demos um passo à frente em termos de potencial. No treino classificatório estivemos empatados pelo menos com o Sainz na primeira fila (ao lado de Max Verstappen, que ficou com a pole). E na corrida, estivemos um passo à frente em comparação com a Aston Martin", afirmou Vasseur sobre o fato de o piloto espanhol ter chegado em quinto lugar, à frente de Lance Stroll e Fernando Alonso, respectivamente.

Apesar do tom otimista, ele admite que o cenário atual está longe de ser o ideal, ainda mais para uma equipe com a tradição da Ferrari. Ele reconhece que muita coisa ainda precisa ser feita para a evolução dos carros nesta temporada.

"Sei que não é o suficiente. Ainda temos uma enorme distância em termos de desempenho. E é onde temos que colocar todo o foco da empresa. Precisamos ter bons resultados no domingo, pois é quando estaremos marcando pontos."

No Mundial de construtores, a escuderia italiana aparece apenas em quarto lugar na classificação. A tabela aponta a Red Bull disparada na frente com 287 pontos. A Mercedes vem em segundo com 152 seguida da Aston Martin, que contabiliza 134. A Ferrari surge na sequência com 100 pontos anotados.