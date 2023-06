Fábio Porchat, Silvero Pereira e Pabllo Vittar trocam selinhos durante Que História é Essa, Porchat?

07/06/2023 | 13:10



Eita que a festa rolou solta no programa Que História é Essa, Porchat?, que passou no GNT na última terça-feira, dia 6. Os convidados de Fábio Porchat foram Pabllo Vittar, Silvero Pereira e Gabriela Loran - e esse grupo simplesmente causou!

Depois de contarem suas histórias, os participantes estavam no meio do tradicional jogo das perguntas, que finaliza o programa. Mas uma questão específica terminou em uma beijação completa. Fábio falou com Silvero se o artista preferia atuar com Fernanda Montenegro ou ficar com ele.

- Mas aí na balança, você tem a oportunidade de contracenar com Fernanda Montenegro ou me pegar. Aí você vai ter que escolher.

Em meio a risadas da plateia, Pereira surpreendeu a todos, principalmente Pabllo que soltou vários gritinhos, e pediu perdão a Fernanda Montenegro. Depois de dar a entender que beijaria Porchat, o comediante então foi mais perto do ator e eles trocaram um selinho.

Pabllo Vittar que não é boba, logo falou que também queria, então ganhou um selinho em Porchat e depois de Silvero. Como o que é bom sempre dá para dividir, Gabriela Loran também entro na brincadeira. Rapidamente o vídeo bombou nas redes sociais e os internautas amaram a interação. Muitos brincando que queriam estar no meio dos convidados.