Em clima descontraído, Patrícia Poeta invade estúdio de Ana Maria Braga e come pão de queijo ao vivo

07/06/2023 | 12:11



Se você acompanha os programas matinas da Rede Globo, deve ter visto que durante o Encontro desta quarta-feira, dia 7, Patrícia Poeta recebeu ao lado de Manoel Soares, a atriz Valéria Barcellos que está na novela Terra e Paixão interpretando a Luana.

E como era a primeira vez da artista na casa dando entrevistas, ela aproveitou para contar para a apresentadora do Encontro que gostaria de conhecer os estúdios vizinhos e acabou surpreendendo a todos ao entrar no programa de Ana Maria Braga.

Patrícia Poeta apareceu super tímida entre os câmeras com Valéria, até que a apresentadora do Mais Você viu e chamou as duas para frente da câmera. E claro, foi a maior bagunça, muita risada e Patrícia decidiu se declarar para Ana dizendo:

- Admiro tanto Ana Maria, gente. Como profissional, como pessoa, eu tenho muito carinho por você. Quem não ama a Ana?

Que fofas, as três ao lado de Juju Massaoka e Felipe Andreoli acabaram comendo alguns pães de queijo ao vivo ainda. Os fãs adoraram a surpresa, e claro, comentaram nas redes sociais sobre o assunto.