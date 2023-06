Simony comemora última sessão de radioterapia de Preta Gil: Sei bem qual é esse sentimento

07/06/2023 | 12:10



Preta Gil emocionou a todos ao revelar que fez a última sessão de radioterapia na última terça-feira, dia 6.

A cantora está em uma batalha contra um câncer no intestino e chegou a compartilhar nas redes sociais que até ganhou uma surpresa dos amigos e médicos depois do momento especial. E é claro que Simony, que enfrenta a mesma doença, comemoraria o marco junto de Preta!

Nos comentários da publicação da amiga, ela escreveu:

Sei bem qual é esse sentimento. Parabéns!

Agora, Preta, que descobriu a doença no começo do ano, fará uma pausa de dois meses para depois fazer uma cirurgia de retirada do tumor. Já Simony foi diagnosticada em agosto de 2022, quando deu início ao tratamento. Agora ela voltou a se tratar, depois de um tempo afastada dos procedimentos médicos.