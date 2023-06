Mel Maia e MC Daniel decidem terminar o namoro após enfrentar crise

07/06/2023 | 12:11



Será que um dos romances mais comentados da internet chegou ao fim? Mel Maia e MC Daniel supostamente terminaram o namoro após passarem por dificuldades no relacionamento. Segundo informações de Leo Dias, o casal não teria suportado mais uma crise e decidiu colocar um ponto final da relação.

Amigos dos artistas teriam garantido que eles não estão mais juntos. Além disso, o jornalista afirma que o cantor foi visto passeando pelas ruas de Paris, capital da França, sem usar a aliança de compromisso de 33 mil reais que estava em seu dedo desde que anunciou o namoro com a atriz.

Para completar, pessoas próximas a Daniel ainda adicionaram que por ele ser muito expressivo, não consegue esconder seus sentimentos e frustrações - o que foi notado por fãs que acompanharam uma apresentação do artista em Portugal. Vale lembrar que o cantor exibiu uma série de vídeos nas redes sociais em que aparecia emocionado enquanto se preparava para a apresentação em uma casa de shows do país europeu e revelou o sonho de se casar com Mel.