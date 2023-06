Palavra do Leitor

Da Redação



07/06/2023 | 11:54



Saúde em São Bernardo

‘Câmara quer convocar Geraldo Reple devido a caos na saúde de S.Bernardo’ (Primeira Página, ontem). Simples de resolver, é só fazer uma lei que tira o plano de saúde de vereador, senador ou de juízes, desembargadores, prefeitos, governadores e presidente. Pois alguns desses foram eleitos pelo povo, então nada melhor que usar o que é do povo, como saúde, transporte público, segurança e outros. Aí quem sabe alguma coisa funciona nesta república de bananas.

Rod L. Santos - Capital

Saúde em Santo André

‘Santo André atende 6.300 pessoas em consultas e exames no fim de semana’ (Setecidades, dia 5). Essa é a melhor forma de se dar atendimento e atenção para a área da saúde! Parabéns aos responsáveis!





Cecél Garcia - Santo André

Mensalão

Lula, com sua nova versão do Mensalão, consegue dobrar os congressistas liberando verbas para os cooptados até conseguir o seu intento. Lula reverte a situação, se torna vencedor quando escancara o cofre federal visando o sucesso de suas pretensões, mesmo quando extrapola o bom senso. Ao invés de reduzir o exagerado número de ministérios, conseguir quase dobrar. Não é mágica, é o uso estratégico da nova versão do Mensalão.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)

Ética

Parece que o Lula, assim como, infelizmente, ocorreu nas gestões anteriores de 2003 a 2010, pouco ou nada está se importando com a ética. Já que, desde que assumiu o Ministério das Comunicações, o deputado pelo União-Brasil Juscelino Filho (MA) tem afrontado esse governo; pior ainda, a Nação! Como a nova e estarrecedora denúncia apresentada contra ele, de que entregou o gabinete para o sogro despachar em Brasília! Uma esculhambação! Ora, mesmo não sendo nomeado para o ministério, despacha livremente atendendo empresários em nome de Juscelino, e o Planalto finge que não vê. Ou não deseja ver, já que, entre outros casos de estarrecer, o ministro usou o avião da FAB para ir a leilões de cavalo em São Paulo. Também, afrontado a lei eleitoral, não declarou ao TSE que tinha um patrimônio de R$ 2 milhões em cavalos de raça. Esse filme nós já vimos com o PT no poder, que, por falta de maioria no Congresso, o Lula volta a entregar sua gestão no sistema de porteira fechada aos partidos aliados... Uma vergonha!

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Carro popular

‘Programa para carro popular dará desconto de R$ 2.000 a R$ 8.000’ (Economia, ontem). O pobre não tem dinheiro nem pra comprar comida, vai ter dinheiro para comprar carro?

Ederson Aparecido da Silva - do Facebook





São Paulo

Rogério Ceni fez sucesso no Fortaleza. Bom jogador, bom técnico. Começou a perder e a diretoria, sabiamente, convidou este indivíduo a se retirar. Cidadão oriundo de Sinop, Mato Grosso do Sul, foi bem, porém, sabe-se lá por que cargas d’água, está na rua da amargura. Porém, inteligente como é, não vai afogar as mágoas num copo de cachaça. Nada e mil vezes não. Chamam-no de sério, mas que coisa feia. Minha saudosa mãe, já falecida, dizia até que o sr. Rogério era bonitinho – única divergência que eu tive com ela. Rogério Ceni, quem nasceu para brilhar não apaga não!

Edson Rodrigues - Santo André

Tigre

Que belíssima a campanha do São Bernardo FC na Série C do Campeonato Brasileiro (Esportes, ontem). Creio que, muito em breve, o Tigre vai superar o sucesso obtido pelo São Caetano, que nos anos 2000 quase conquistou a América.

Soraia C. Pêra - São Bernardo