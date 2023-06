Jeep Renegade Sport: após medidas do Governo Lula, modelo sai por R$ 115.990

Da Redação

Com o anúncio do Governo Federal sobre as medidas de estímulo à indústria, a marca Jeep chega com os preços reajustados para duas de suas versões do Jeep Renegade, a 1.3 Turbo e a Sport. A primeira passa de R$ 125.990 para R$ 115.990. Já a segunda, de R$ 134.990 para também R$ 115.990.

Além da redução aplicada no Jeep Renegade devido ao corte de impostos federais, a montadora também chega com um desconto nos dois modelos. Essas condições já estão em vigor em todas as concessionárias Jeep no país e os clientes ainda podem contar com uma oferta de financiamento desses modelos com taxa zero.

De série, as versões Jeep Renegade 1.3 Turbo e Sport contam com o motor mais potente da categoria, o T270 de até 185 cv, além de: