Vergonha internacional

Da Redação



07/06/2023 | 11:47



Denúncia de que a Prefeitura de São Bernardo pratica racismo institucional foi feita ao Fórum Permamente sobre Afrodescentendes da ONU (Organização das Nações Unidas), em Nova York, nos Estados Unidos. A que ponto a cidade chegou! Trata-se de desmoralização internacional que enxovalha a maior cidade do Grande ABC. Tudo porque a administração, exercida há quase sete anos pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), estaria discriminando a população negra por meio da execução das políticas públicas restritivas. O horror! Infelizmente, para o lamento dos são-bernardenses decentes, o chefe do Executivo empurra o município para o fundo do poço institucional.<EM>

A denúncia foi levada à ONU pela UNEafro (União de Núcleos de Educação Popular para Negras/os e Classe Trabalhadora). A gestão é acusada de desmontar serviços públicos que atendem à população negra, como o despejo da sede do Projeto Meninos e Meninas de Rua, organização não governamental criada para fortalecer políticas com crianças e adolescentes em situação de risco. Outra medida questionada é a retirada das aulas de capoeira das escolas. A entidade alega que o governo não se esforça para cumprir a lei que determina a qualificação dos professores para ensino de história africana e indígena e acabou com espaços culturais relacionais à população preta, entre outros absurdos.

No momento em que o planeta se mobiliza para dizer basta ao racismo – os jogadores da Seleção Brasileira, por exemplo, entrarão no amistoso contra a Guiné, dia 17, em Barcelona, vestindo camisas pretas pela primeira vez na história, em solidariedade a Vinicius Júnior, alvo de intolerância por parte de torcedores do Valencia em partida válida pelo Campeonato Espanhol –, São Bernardo aparece na contramão, sendo exposta ao mundo por causa de comportamento reprovável do prefeito Orlando Morando. É triste que, em pleno Século XXI, alguns líderes políticos insistam em manter os pés fincados no período medieval. A população são-bernardense não merecia passar tamanha vergonha internacional.