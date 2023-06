Incêndios no Canadá: fumaça escurece céu dos EUA e provoca alerta sobre qualidade do ar

07/06/2023 | 11:45



Uma névoa de fumaça laranja causada por incêndios florestais no Canadá chegou aos Estados Unidos nesta terça-feira, 6, provocando alertas à população sobre riscos à saúde em relação à qualidade do ar. Com o céu escurecido pelo fenômeno, moradores relataram lacrimejamento e tosse, além do forte cheiro de fumaça, enquanto autoridades fizeram alertas para que pessoas fiquem em casa e mantenham as janelas fechadas.

Os avisos de saúde foram emitidos em Nova York, na Carolina do Norte e Carolina do Sul, além do oeste do Estado de Minnesota. À medida que a crise da qualidade do ar continua, adultos mais velhos, crianças e pessoas com problemas cardíacos ou pulmonares, incluindo asma, estarão especialmente em risco, alertaram as autoridades.

Na cidade de Nova York, a fumaça envolveu os principais cartões postais da metrópole, como a Estátua da Liberdade e o Empire State Building, amanhecendo envoltos em manto de névoa cinza-alaranjada. Um viajante da cidade de Nova York descreveu o cheiro como progredindo durante o dia de "torrada queimada" para "fogueira".

A IQAir, uma empresa de tecnologia que rastreia a qualidade e a poluição do ar, disse que a qualidade do ar de Nova York estava entre as piores do mundo na noite de terça-feira, atingindo o índice de 218, o que indica que o ar que era "muito insalubre" e provavelmente produziria efeitos generalizados entre pessoas saudáveis e graves para pessoas com problemas respiratórios, de acordo com diretrizes federais.

A New York Road Runners, a organização que possui e organiza a Maratona de Nova York, pediu aos corredores que vivem em áreas poluídas pela fumaça que considerem não correr no Dia Mundial da Corrida, nesta quarta-feira, 7.

As condições perigosas de fumaça podem durar até o final da semana. "Vai ficar aqui por um tempo", disse Bryan Ramsey, meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia de Nova York. Na Carolina do Norte, o Departamento de Qualidade Ambiental do Estado disse que a região estaria sob alertas de qualidade do ar "Código Vermelho" ou "Código Laranja" até esta quarta-feira por causa dos "níveis crescentes de poluição por partículas finas atribuídas à fumaça" dos incêndios florestais.

Há semanas, centenas de focos de incêndios florestais ocorrem no oeste do Canadá: 62 em Alberta; 76 na Colúmbia Britânica, na parte ocidental, e 24 em Saskatchewan. A província canadense de Quebec se tornou, na terça-feira, o epicentro dos 160 incêndios que atingem o país, a maioria fora de controle. Desde o degelo da primavera, Quebec registrou 424 incêndios florestais, mais do que o dobro da média anual da última década.

A cidade canadense de Toronto chegou a estar entre as dez piores cidades em qualidade do ar na terça-feira. Cerca de 26 mil pessoas em todo o Canadá foram evacuadas de suas casas desde segunda-feira, 5. Bill Blair, o ministro da segurança pública do Canadá, disse em uma entrevista coletiva: "as imagens que vimos até agora nesta temporada são algumas das mais severas já testemunhadas em Canadá."

Centenas de soldados foram mobilizados para ajudar nos esforços de combate a incêndios. Muitos canadenses que tiveram de sair de casa nos últimos dias tiveram apenas algumas horas para fazer as malas antes de fugir, disse o primeiro-ministro Justin Trudeau na entrevista. "Este é um momento assustador para muitas pessoas", disse.

Houve mais de 2.200 incêndios florestais no Canadá este ano, de acordo com a agência de bombeiros do país. Embora seja difícil vincular qualquer surto de incêndio em particular à mudança climática, um relatório histórico das Nações Unidas concluiu no ano passado que o risco de incêndios florestais devastadores em todo o mundo aumentaria nas próximas décadas, à medida que a mudança climática intensificasse ainda mais o que o relatório chamou de "uma crise global de incêndios florestais." (Com agências internacionais).