Tom Holland revela que vai passar um ano longe de sets de gravações: - A série me quebrou

07/06/2023 | 11:10



Tom Holland é a estrela da nova minissérie de AppleTV, Entre Estranhos, mas parece que as gravações da produção não foram exatamente tranquilas. Após se dedicar ao papel em que interpretar o papel principal no sombrio thriller psicológico, o ator britânico revelou que pretende passar um ano longe de sets de gravações por conta da experiência intensa de ter vivido um jovem que é preso sob suspeita de cometer um crime arrepiante.

Segundo informações do Daily Mail, o astro contou durante entrevista ao ExtraTV que está aproveitando um período de folga:

- Agora estou tirando um ano de folga, e isso é resultado de como essa série foi difícil. Estou animado para ver como isso vai acontecer e sinto que nosso trabalho duro não foi em vão.

Ao lembrar da época em que ainda estava realizando as gravações, Tom explicou que não foi fácil interpretar o complexo personagem e ainda atuar como produtor da série, mas gostou da experiência:

- Foi um momento difícil, com certeza. Sabe, estávamos explorando certas emoções que definitivamente nunca experimentei antes e, além disso, ser produtor, lidar com os problemas do dia a dia que acompanham qualquer set de filmagem, apenas acrescentou um nível extra de pressão. Mas eu realmente gostei, adorei a curva de aprendizado de se tornar um produtor. Não sou estranho ao trabalho árduo, sempre vivi com essa ideia de que trabalho árduo é um bom trabalho. E eu realmente gostei.

O artista ainda adicionou:

- Mas, novamente, a série me quebrou. Chegou um momento em que eu pensei: Preciso fazer uma pausa.