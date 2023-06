Conquisteiros repercutem votação em A Grande Conquista

07/06/2023 | 11:10



A votação para a Zona de Perigo agitou os ânimos dos participantes de A Grande Conquista na madrugada desta quarta-feira, dia 7. Depois de colocarem Erick, Gyselle e Tiago Dionisio na berlinda, os conquisteiros repercutiram muito tudo o que rolou no ao vivo.

O jogo é individual, mas isso não impede que os confinados tenham as suas panelinhas, né? Por exemplo, Medrado e Bruno Tálamo fazem parte do mesmo grupo, mas tiveram uma pequena rusga durante a noite. A cantora revelou que ficou com ranço do colunista durante o programa ao vivo

- A única hora que eu fiquei com ranço de você [Bruno] foi quando você falou bem assim hoje: Chumbo trocado, entendeu? A única coisa, Mari... Olha, eu ainda revelei meu voto para você, mas isso aqui é um jogo. Ela tá indo de novo, é paulada que você fala? É a terceira paulada que a Medrado está vindo de novo em mim. E eu fiquei: eu já expliquei para ele [Bruno] o porque do vilão, sabe?

E claro que não parou por aí. Os ânimos na sala continuaram bem agitados e em outro momento, Daniel Toko decidiu compartilhar suas observações sobre o jogo e decisões que estão sendo tomadas pelos outros conquisteiros.

- Eu estava observando o jogo e tipo, a Sandra, as meninas falavam uma coisinha, mas no fundo todo mundo queriam que eu fosse para o lado deles. Por que eu descobri isso agora? Porque quando eu me posicionei com vocês ontem, aí as pessoas chegaram para mim e começaram a falar, tipo: Vamos atacar ele, não sei o que. Agora o Toko não é mais uma planta útil, igual a galera que fica lá do lado, o Toko se posicionou, então o Toko não está com a gente. Então ele deixa de ser planta, mas finge que ainda é. Hoje, duas pessoas viraram para mim e falaram: Aí, Toko, a gente percebeu que você perdeu o brilho.

Você acha Gyselle uma participante forte no jogo? Porque Daniel Toko acha! O jornalista confessou que acredita que os outros participantes têm uma visão muito errada da atriz.

- Quem está de fora subjuga a Gy. Não sabe a força que ela tem.

Gyselle agradeceu o posicionamento de Toko e afirmou que está no reality para jogar e viver todas as experiências possíveis dentro do confinamento.