Curva dos juros fecha mais com IPCA bem abaixo do esperado

07/06/2023 | 09:43



Os juros futuros recuam na manhã desta quarta-feira, 7, após o IPCA de maio subir 0,23%, de avanço de 0,61% em abril, abaixo do piso das estimativas de analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, de 0,24%. A difusão IPCA atingiu 55,97% em maio, ante 66,05% em abril. O dado deve reforçar apostas de corte da Selic em agosto. Às 9h11, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 operava a 13,075%, de 13,128% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 estava em 11,16%, de 11,23%, e o para janeiro de 2027 marcava 10,44%, de 10,51% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 ia para 10,75%, de 10,82%.