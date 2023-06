Festa junina de Mauá terá shows com nomes de destaque no País

Da Redação



07/06/2023 | 09:36



A festa junina de Mauá trará seis dias de shows, comidas típicas e ações beneficentes. O evento gratuito acontecerá no estacionamento de funcionários da Prefeitura, na Avenida João Ramalho, 205. Na entrada, o público pode fazer doações para o Inverno Solidário, campanha do Fundo Social de Solidariedade do município para a arrecadação de alimentos não perecíveis, agasalhos e cobertores destinados à população em situação de rua.

O palco vai abrigar shows de artistas de renome no cenário musical nacional e nomes locais. Contará ainda com parque de diversões e barracas para alimentação, com oferta de produtos juninos e bebidas. Os portões abrem às 18h, com as apresentações principais previstas para as 21h.

A agenda de atrações começa em 16 de junho, com Resenha das Crianças, Dan Lorenzo e Dilsinho. No dia 17, haverá Robson Negão, Caia na Gandaia e Sampa Crew.

No domingo (18), o local receberá Os Amantes do Forró, Roger e Rogério e George Henrique & Rodrigo.

Péricles se apresenta em 23 de junho, mesmo dia dos shows do Samba do Bem e Neto Souza. No dia 24, a programação conta com Rael Garotos Stilizados, Vibração Sol e Planta & Raiz. Karine Calvo e Fernando & Sorocaba finalizarão as comemorações juninas no dia 25.