Ribeirão Pires promove amanhã a procissão de Corpus Christi

Da Redação



07/06/2023 | 09:09



Ribeirão Pires realiza amanhã sua tradicional procissão de Corpus Christi. O evento, que reúne seis paróquias da cidade e de Rio Grande da Serra, conta com a confecção de tapete de serragem, missa presidida pelo bispo dom Pedro Carlos Cipollini e bênção especial com adoração do Santíssimo.

A celebração, que faz parte do calendário municipal de festejos, tem apoio da Prefeitura e as paróquias Santa Luzia, Santanna, Nossa Senhora de Fátima, São José, São Judas Tadeu e São Sebastião na tradicional procissão, que percorre várias vias do Centro.

Os preparativos do tapete se iniciam hoje, às 20h, com participação de integrantes das paróquias e moradores. O tapete, feito com serragem, pó de café e casca de ovos, será montado na Rua Padre Marcos Simoni. A via será interditada a partir das 20h para a confecção.

Na quinta-feira de Corpus Christi, as celebrações terão início às 9h. Na sequência, a procissão sai do Complexo Ayrton Senna e segue até o Hospital São Lucas, onde ocorrerá uma bênção especial. A celebração termina no palco central da Vila do Doce, com adoração e bênção do Santíssimo.