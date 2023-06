Secretário de Rio Grande faz ameaças a vereador

Artur Rodrigues

do Diário do Grande ABC



07/06/2023 | 08:16



O secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil de Rio Grande da Serra, Marcelo Costa, tentou agredir e ameaçou o vereador Marcelo Akira (Podemos), que gravava um vídeo sobre assalto ocorrido na garagem municipal na madrugada de domingo. O caso aconteceu horas depois do roubo, pela manhã.

O Diário teve acesso ao vídeo no qual o secretário aparece pedindo, de forma agressiva, para que Akira não fizesse a gravação no local. Marcelo Costa chegou a ameaçar o vereador caso ele filmasse o seu rosto. “Se filmar minha cara, você vai apanhar”, diz o secretário ao parlamentar, que se defende. “Estou apenas filmando o que está acontecendo. Você vai bater em um vereador?”, questiona Akira.

O parlamentar chega a perguntar para Marcelo Costa o por que das tentativas de agressão, mas o secretário insistiu com as ameaças. “Eu vou chamar meus amigos e aí quero ver quem você é. Se você estiver filmando, eu vou quebrar seu telefone e vou quebrar você. Estou de saco cheio de você já, Marcelo. Você está filmando e eu vou te pegar”, fala o secretário.

Segundo Akira, Marcelo Costa chegou a quebrar seus óculos em uma das tentativas de agressão. “Estava esperando a perícia chegar e filmando o que tinha acontecido. Estava do lado de fora da secretaria, querendo saber o que aconteceu no roubo. O secretário me agrediu e mandou eu sair dali”, disse o vereador.

Akira registrou boletim de ocorrência contra Marcelo Costa após o episódio. Ele também irá apresentar um requerimento na sessão de hoje da Câmara pedindo explicações da Prefeitura, comandada por Penha Fumagalli (PSD). Em contato com o Diário, o presidente do Legislativo, Claudinho Monteiro (Agir), disse que irá aguardar a formalização do requerimento para estudar quais providências irá tomar.

Contatada pela reportagem, a Prefeitura não se manifestou sobre o caso e não deu informações sobre o roubo à garagem municipal.

Akira informou ao Diário que também tentou pedir explicações ao Paço, mas não houve retorno. “Isso é uma vergonha para a cidade inteira. Já recebi ligações de deputados e prefeitos de outras cidades sendo solidários e demonstrando repúdio à ação do secretário”, declarou Akira.