Guarani tem desfalque na lateral para duelo paulista com o Novorizontino na Série B

06/06/2023 | 18:10



O Guarani segue sua preparação para enfrentar o Novorizontino pela Série B do Campeonato Brasileiro, fora de casa. Para o duelo, o técnico Bruno Pivetti terá o desfalque certo do lateral-direito Diogo Mateus, mas vive expectativa pelo retorno do atacante Bruno Mendes.

Diogo Mateus, titular em todos os dez jogos na Série B, será desfalque pela primeira vez por conta do terceiro cartão amarelo. Bruno Pivetti tem duas opções para substituí-lo: promover a estreia de Yan Henrique, de apenas 17 anos, ou improvisar Iván Alvariño.

A dúvida segue sendo em relação ao atacante Bruno Mendes, desfalque nos últimos jogos por conta de um incômodo na panturrilha. Mesmo se for para o jogo, deve ficar como opção no banco, com Derek como titular.

Pivetti prometeu ajustes para o Guarani ter mais eficiência no ataque e voltar a vencer. "Vamos trabalhar para ter o melhor time contra o Novorizontino. Vamos passar por ajustes para concretizar as jogadas da melhor maneira no ataque e seguir defendendo. Temos uma tendência positiva nos próximos jogos e vamos focar para os resultados aparecerem."

O Guarani pode entrar com: Tony; Iván Alvariño, Lucão, Alan Santos e Diego Porfírio; Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Régis e Isaque; Bruno José e Derek. Técnico: Bruno Pivetti.

Com a derrota para o CRB, por 1 a 0, na última rodada, o Guarani permanece com 15 pontos, há quatro jogos sem vencer. O duelo paulista diante do Novorizontino, pela 11ª rodada, será realizado nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).