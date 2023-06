Lira autorizou a comunicar que tributária será apreciada no plenário em julho, diz relator

06/06/2023 | 18:00



O relator da reforma tributária na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), confirmou nesta terça-feira, 6, que o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), autorizou apreciar a Proposta de Emenda à Constituição em plenário na primeira semana de julho. "Em primeira mão, Lira me autoriza comunicar que nós estaremos apreciando no plenário da Casa na Câmara o substitutivo na primeira semana de julho", disse Aguinaldo, antes da apresentação das diretrizes da reforma tributária elaboradas pelo GT.

Na segunda-feira, Lira prometeu pautar a matéria ainda neste semestre, antes do recesso parlamentar, mas disse que não poderia assumir o compromisso de aprovação da pauta.

"Eu quero pautar (a reforma tributária), não posso assumir o compromisso e a responsabilidade de aprovar. Eu, hoje na conversa, pedi toda ajuda ao governo, governo precisa se mobilizar porque medidas importantes para facilitação da angariação de votos no plenário dependem de medidas econômicas do Ministério da Fazenda, depende de medidas políticas do governo, depende de articulação também do governo com entes federativos, governadores, prefeitos de capitais e cidades pequenas e também dos setor privado", disse Lira, durante entrevista à CNN.