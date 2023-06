Ex-governador de Nova Jersey, Chris Christie se candidata às primárias republicanas

06/06/2023 | 17:37



Ex-governador de Nova Jersey, Chris Christie lançou formalmente sua candidatura à indicação republicana para presidente hoje, antes de um evento na prefeitura em New Hampshire. Christie se apresentou como o único candidato no campo disposto a enfrentar diretamente o ex-presidente Donald Trump. A campanha será a segunda do ex-governador e procurador federal, que perdeu para Trump em 2016 e se tornou um assessor próximo antes de romper com o ex-presidente por sua recusa em aceitar os resultados das eleições de 2020.

Christie entra em uma corrida primária que já inclui Trump; o governador da Flórida, Ron DeSantis; a ex-embaixadora das Nações Unidas, Nikki Haley; e o senador americano Tim Scott, da Carolina do Sul. O ex-vice-presidente Mike Pence lançará formalmente sua própria campanha em Iowa, na quarta-feira.

O ex-governador enfrenta uma batalha difícil pela indicação em um partido que permanece alinhado ao ex-presidente, apesar da derrota de Trump na reeleição em 2020 e a exibição pior do que o esperado dos republicanos nas eleições de meio de mandato de 2022.

Os republicanos anti-Trump parecem ansiosos para ver Christie lutar com o ex-presidente em um palco de debate - se, é claro, Trump concordar em participar dos debates nas primárias e Christie atender aos rigorosos critérios de arrecadação de fundos estabelecidos pelo Comitê Nacional Republicano para participação.

Sua campanha testará o apetite dos eleitores republicanos por alguém que expressou apoio a muitas das políticas de Trump, mas criticou a conduta do ex-presidente. Christie rejeitou as mentiras de Trump de que a eleição de 2020 foi roubada e instou o partido a seguir em frente ou arriscar perdas futuras.

Outros republicanos com opiniões semelhantes, incluindo o ex-governador de Maryland Larry Hogan e o governador de New Hampshire Chris Sununu, optaram contra suas próprias campanhas, expressando preocupação de que ter mais candidatos na corrida só beneficiará Trump. Fonte: Associated Press.