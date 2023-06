João Vicente abre o jogo sobre sua posição favorita na hora do sexo: Acho uma delícia porque tem conexão

06/06/2023 | 17:11



Abriu o jogo e surpreendeu! João Vicente de Castro concedeu uma entrevista para Otaviano Costa e surpreendeu com algumas revelações envolvendo sua vida amorosa. Solteira, ele acabou contando qual a sua posição favorita na hora do sexo.

- Tem o olho do olho. Tem o beijo. Quer f**** a minha cabeça [risos]? Claro que o sexo selvagem, no banheiro da festa, é bacana. Mas o papai e mamãe tem um lugar assim para mim que eu acho, caraca, uma delícia. Porque tem uma conexão, contou.

Com fama de galã, ele também revelou que já usou aplicativos de relacionamento e contou o que costuma fazer sucesso:

- Para não mentir que eu nunca entrei. Eu terminei um relacionamento, fui para Portugal e entrei. No dia seguinte estava lá no falecido Ego: A fila andou. Mas eu acho que esses perfis têm que trazer uma coisa de mistério, de reflexão. Para não pagar de taradão da internet. E a gente só transa se for misterioso.

Aos 40 anos de idade e solteiro, João contou que sonha em casar e formar a sua família, mas ainda sente medo:

- Morro de vontade e medo. Eu tive um berço cultural muito avantajado, mas nunca tive essas coisas caretas de família. Natal, por exemplo. Eu tenho muita vontade de casar e ter filho, mas tenho medo. Pelo mundo que a gente vive e por achar que não daria conta. Eu quero ser um pai do c******.

Durante a entrevista, o artista ainda relembrou o seu casamento com Cleo, que durou de 2010 a 2012:

- Eu me casei com a Cleo e eu era o marido da Cleo. Me doía muito ser conhecido como marido da Cleo. Isso me revoltou. Eu ia para o Twitter e xingava todo mundo. Se você ler os tuítes que eu escrevi na época, são criminosos. Era para chamar a atenção.