General dos EUA diz que combates na Ucrânia aumentaram e devem continuar por muito tempo

06/06/2023 | 16:18



O chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA, general Mark Milley, disse nesta terça-feira, 6, que combates na Ucrânia aumentaram, mas alertou contra a leitura excessiva das operações de cada dia. "Há atividade em toda a Ucrânia ocupada pela Rússia e os combates aumentaram um pouco", afirmou Milley, em entrevista exclusiva à Associated Press.

Milley disse que cabe à Ucrânia anunciar se sua campanha de contraofensiva começou formalmente, e destacou que as tropas ucranianas estão prontas para esta luta, mas que os combates tendem a variar. "Haverá dias em que você verá muita atividade e dias em que poderá ver muito pouca atividade. Haverá ações ofensivas e defensivas. Portanto, esta será uma luta com idas e vindas por um tempo considerável", argumentou.

Os EUA e aliados e parceiros têm despejado bilhões de dólares em armas militares na Ucrânia e estabeleceram uma ampla gama de treinamento de combate para que as forças de Kiev possam manter esse equipamento e se preparar para a tão esperada contraofensiva.

Milley falou enquanto as forças ucranianas estão avançando com uma nova onda de combates em trechos ao longo de mais de 1.000 quilômetros da linha de frente no leste e no sul. As tropas estavam se movendo para acabar com o que tem sido um impasse no campo de batalha durante o inverno e perfurar as linhas defensivas russas no sudeste da Ucrânia, após 15 meses de guerra.

A onda de combates ocorre depois de um longo inverno de preparação. Olhando para o ano passado, Milley disse que as forças ucranianas defenderam bem seu país desde o início da invasão em fevereiro até meados do verão e, em seguida, realizaram duas operações ofensivas bem-sucedidas em Kharkiv e Kherson.

Milley disse acreditar que o treinamento e as armas fornecidas pelos aliados durante o inverno prepararam a Ucrânia para a próxima luta.

"Muito treinamento foi feito nisso, muitos suprimentos, muita munição foi fornecida por outros países, além dos Estados Unidos", disse Milley. "Eles estão treinando agora, pensamos muito bem em operações de armas combinadas. Então, acho que estão preparados para o que acham que precisam fazer, não importa o tipo de operação que executem." Fonte: Associated Press.