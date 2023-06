Na França, MC Daniel é parado pela polícia e desabafa: Não devo nada para crime de lugar nenhum

06/06/2023 | 16:11



MC Daniel está curtindo alguns dias na Europa e sua última parada foi em Paris, na França. O cantor está do outro lado do oceano para se apresentar em alguns países europeus. Entretanto, apesar de estar curtindo o país, o namorado de Mel Maia acabou aprontando e não saiu impune.

Enquanto andava de moto pela cidade, Daniel acabou desrespeitando uma das leis de trânsito e foi imediatamente parado pela polícia. O funkeiro estava em alta velocidade e não obedeceu uma das placas de pare. Através dos Stories, o MC compartilhou o momento do enquadro e fez algumas brincadeiras na legenda.

Mó suave se é louco, se os caras me xingam eu nem sei, entendi nada. Fala pra eles que eu sou trabalhador e Zé Povinho. E é isso aí família, segunda-feira estamos aqui fazendo um churrasquinho de dia na comunidade da França. É isso aí família, somos Brasil! Estamos representando o Brasil no peito e tamo junto.

Mas, a repercussão de seus comentários não foi muito positiva. Na web, internautas criticaram a postura do artista. Então, para esclarecer o assunto de uma vez por todas, Daniel decidiu fazer outra publicação nas redes esclarecendo toda a situação.

Não aconteceu nada, não deu nada. Não desrespeitei eles, e nem eles me desrespeitaram. Se desrespeitaram, não sei. Mas não preciso de nada para viralizar na internet para me promover. Vim para a Europa com meu show, com a minha música e a minha imagem. Cheguei da forma limpa, meu hype é limpo, não é apelativo. Não aconteceu nada. Não devo nada para crime de lugar nenhum, polícia de lugar nenhum. O que eu devo é luta, sangue e suor pelos meus.