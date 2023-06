Dudu Camargo estaria perseguindo Silvio Santos para tentar evitar demissão

06/06/2023 | 16:11



Que situação! Parece que Dudu Camargo está com os dias contados no SBT e fazendo de tudo para tentar manter o seu emprego na emissora, inclusive perseguir Silvio Santos no salão do cabeleireiro Jassa. As informações são do colunista Gabriel Perline.

De férias e afastado do Primeiro Impacto, o apresentador está empenhado em encontrar o pai de Patrícia Abravanel para implorar por seu emprego. A insistência de Dudu é tanta que ele chegou a ser convidado a se retirar do estabelecimento localizado no Jardim Paulista.

Segundo o colunista, Dudu foi ao salão pelo menos três vezes desde que soube do retorno de Silvio Santos ao Brasil. Vale lembrar que foi desta maneira que ele conseguiu um emprego na emissora.

E não parou por aí! Perline ainda revelou que o apresentador está proibido de aparecer no setor de Jornalismo da emissora neste período de férias. Eita, será que Dudu Camargo conseguirá manter o seu emprego?