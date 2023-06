Susana Vieira confessa já ter desejado a morte de ex-marido

06/06/2023 | 16:11



Susana Vieira realmente não tem papas na língua. E ao participar do podcast PodPeople, apresentado pela doutora Ana Beatriz Barbosa, a atriz revelou algumas intimidades, desabafando sobre seu primeiro esposo e confessou que já desejou a morte do ex-marido. Eita!

- Eu casei virgem, porque ele (primeiro esposo), tinha pavor do meu pai. A Susana teve uma iniciação sexual muito ruim, com uma pessoa muito fria. Eu vivi isso por 16 anos. Eu me casei... Você não sabe o que é ter 17, 18 anos, casar com um homem, (sendo) virgem, e esse homem deitar e dormir, e não transar com você e ainda roncar. Eu desejei a morte dele várias vezes.

Solteira aos 80 anos de idade, Susana contou sobre sua vida amorosa atualmente. Segundo ela, que já viveu diversos romances com garotos mais novos, agora deixou de se interessar por rapazes mais jovens. Nos dias de hoje, a atriz confessou gostar dos acima de 50 anos.

- Deixei de gostar de gente jovem, garoto. Gente jovem, só para mexer no computador da gente. Só para essa parte de eletrônica... Aí eu falei assim: Vou começar a me interessar por pessoas mais velhas, que já fez 50 anos. Passei de 25 para 50 anos, vou dobrando.