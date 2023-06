Elliot Page faz desabafo sobre mudança corporal na adolescência: - Espécie de desconexão

06/06/2023 | 16:10



Elliot Page lançou nesta terça-feira, dia 6, seu primeiro livro. Intitulado Pageboy a obra conta com diversos momentos da vida do ator, que incluem sua trajetória ao se descobrir transexual e como foram suas experiências após essa grande mudança. Com o lançamento do livro, Elliot conversou com alguns veículos internacionais e fez desabafos sobre as mudanças que sofreu durante a adolescência.

Em uma conversa com o programa Good Morning America, Page confessou que, ao perceber as mudanças em seu corpo, começou a ficar muito desconfortável. Mesmo assim, o ator se assumiu transexual apenas em dezembro de 2020.

- Quando meu corpo começou a mudar e as roupas ficaram de forma diferente em mim, tudo isso foi o começo de uma espécie de desconexão de mim mesmo e de sentir um grau de desconforto muito erosivo e prejudicial.

Em seguida, Elliot Page não deixou de relembrar que sofreu bullying na escola e que nunca teve muito conhecimento sobre o mundo transexual:

- Acho que, naquele momento, nem tinha ouvido a palavra transgênero. Se isso acontecesse, seria brevemente na aula de saúde com, você sabe, o som de risadas. As experiências que tive em relação ao bullying, apenas encorajam a vergonha que literalmente te deixa doente. [...] Tive sorte de ter uma mãe que até me deixou chegar naquele lugar aos dez anos de idade, para parecer como eu era. Mas eu podia sentir seu desconforto, eu podia sentir seu constrangimento.

Vale lembrar que essas não foram as únicas revelações que Elliot fez na obra. O artista abriu o jogo sobre o seu relacionamento rápido com Kate Mara, e contou sobre sua experiência em um bar gay após ter se assumido.