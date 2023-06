O projeto nasce na Noruega. Chega ao Centro de São Paulo. Se consolida em Diadema... ...a terra do inspirador Pixote!

Ademir Medici

MARCA. LOGO. ESCUDO

O selo que identifica a Semana Beija Flor é de autoria do infografista Agostinho Fratini, da Editoria de Artes do Diário, com base na marca fotografada da camisa do jornalista Rodrigo Brito, coordenador de Comunicação da entidade.

Esta é a semana, iniciada ontem, que “Memória” dedica à Rede Cultural Beija-Flor, de Eldorado, Diadema. Quem narra a história é Ivone Silva, diretora executiva da Beija Flor, em entrevista ao DGABC-TV:

A história da Beija-Flor nasce fora do Brasil. Um inglês naturalizado norueguês, voluntário, já havia passado por vários lugares do mundo. Trabalhava com arte na Noruega quando decide pela obra social. Onde, o que? Ele não sabia. Queria ajudar.

Mais ou menos nessa época – início da década de 1980 - estava sendo lançado o filme “Pixote”, que fala muito em meninos e meninas em situação de rua e nas casas de acolhimento.

- Eu vou para o Brasil.

Gregory John Smith vendeu a sua casa, fez um leilão dos seus bens, promoveu um grande acontecimento na Noruega. Chamou a Imprensa. Com o dinheiro obtido, abriu uma fundação.

Chamou algumas pessoas para ser voluntárias, várias que até hoje são membros da organização, desenvolvendo um trabalho muito sólido.

Gregory chega a São Paulo e começa a entender a dinâmica dos jovens e crianças em situação de rua no Centro de São Paulo. Anos depois vem parar em Diadema porque recebeu uma chácara de doação.

Era 1993, há 30 anos, portanto.

CONTATO – A Rede Cultural Beija-Flor fica na Estrada Pedreira Alvarenga, 2343 - Eldorado, Diadema. Telefone: 4049-4440. São quase duas mil pessoas atendidas, gratuitamente.

Em 30 anos de atuação, a Beija-Flor investiu em programas e projetos de cunho preventivo, atendimentos diretos e indiretos destinados a comunidade em geral: crianças, adolescentes e suas famílias.

Geograficamente, são atendidas áreas pobres em Eldorado e periferias próximas em São Bernardo e São Paulo, às margens da Represa Billings.

NO AR

A íntegra da entrevista de Ivone Silva está no DGABC-TV com acesso pelo site do Diário (www.dgabc.com.br), "face" da "Memória" (endereço no cabeçalho da página) e Youtube.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Foto e reproduções: Projeto Memória

FLASHES. O idealizador da Beija-Flor, Gregory John Smith; o filme que o trouxe para o Brasil; a equipe que recebeu Memória à beira da Represa Billings: Taiana Moreira (assistente social), Ivone Santos (diretora executiva), Maria Luísa Gagliardi (a arquiteta Loli, presidente do Condepad, o conselho que cuida do patrimônio histórico de Diadema), Osmir Pereira da Rocha (coordenador do Centro de Memória de Diadema), Rodrigo Brito (coordenador de Comunicação) e Eduardo Guimarães (repórter-fotográfico)

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 8 de junho de 1993 – ano 36, edição 8407

MANCHETE – Professor do IMES vai comandar IBGE.

Silvio Minciotti assume amanhã (9-6-1993) a presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Rio de Janeiro.

Minciotti considerava o trabalho no Instituto Municipal de Ensino Superior, o IMES de São Caetano, hoje USCS, fundamental para sua indicação: “Isso é o que me anima; saber que o trabalho feito pelo IMES está sendo reconhecido”, declarava Silvio Minciotti ao Diário.

Minciotti foi diretor geral do IMS entre 1981 e 1988, quando criou o Instituto de Pesquisas. Em 1982 o Instituto iniciava a realização de trabalhos sobre o Grande ABC.

EM 8 DE JUNHO DE...

1903 – Reaparecia “A Lanterna”, publicação anticlerical dirigida por Benjamim Mota. A revista vinha cheia de artigos violentos contra a Igreja e o governo.

1918 – Ribeirão Pires pedia à Estrada de Ferro São Paulo Railway o aumento no número de vagões na estação local. Comércio sofria prejuízos com a permanência de suas mercadorias na plataforma “durante 15, 20 e mais dias”.

HOJE

Dia Mundial do Oceano. A data foi estabelecida durante a Eco-92, no Rio de Janeiro.

Dia do Citricultor

Dia Municipal do Metal (São Paulo)

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Arujá, elevado a município em 1959, quando se separa de Santa Isabel, na Grande São Paulo.

Também aniversariam em 8 de junho: Campo Alegre (AL), Eldorado do Sul (RS), Iguaba Grande e Santa Maria Madalena (RJ), São Sebastião do Umbuzeiro (PB) e Tabuleiro do Norte (CE).

Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo

8 de junho

Nesta solenidade de Corpus Christi, o próprio Jesus nos convida a “comer a sua carne e a beber o seu sangue”.

Frei Sandro Roberto da Costa, Petrópolis, RJ, in Folhinha do Sagrado Coração de Jesus

“Eram notáveis as procissões do Corpo de Deus. Todos concorriam. Os oficiais mecânicos eram obrigados a fazê-lo. Tinham que comparecer com os seus estandartes. Davam algumas das corporações as determinadas danças de que se compunham o cortejo. Caso não fizessem, eram punidas”.

Cf. a seção “Omnibus”, de “O Estado de S. Paulo”, 21-5-1953, citando as festas de Corpus Christi realizadas em São Paulo no início do século XIX.

Ilustração: Canção Nova