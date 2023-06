Brad Pitt assume ainda ter sentimentos por uma ex-namorada: 'Ainda amo essa mulher'

06/06/2023 | 15:50



Brad Pitt revelou que ainda ama uma de suas ex-namoradas, porém a mulher em questão não é Angelina Jolie e nem Jennifer Aniston. O ator relatou que foi uma ex-parceira, que conheceu ele quando tinha apenas 17 anos, que mais o marcou.

Em entrevista à Vanity Fair, o artista relembrou de seu namoro com Juliette Lewis no início dos anos 90. Os dois se conheceram nos bastidores das gravações de Dias de Violência.

"Eu ainda amo essa mulher. Há um verdadeiro gênio ali. Eu me diverti muito com ela. Foi um dos melhores relacionamentos em que já estive. O problema é que crescemos com essa visão de que o amor conquista tudo, e isso não é verdade", refletiu Brad.

O ex-casal ficou junto por três anos. Na época, o artista tinha 27 anos e a atriz era dez anos mais nova. Antes do término, em 1993, os dois estrelaram seu segundo filme, Kalifornia - Uma Viagem ao Inferno.