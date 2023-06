Colapso de barragem na Ucrânia desencadeia emergência, enquanto Moscou e Kiev trocam acusações

06/06/2023 | 15:09



O desabamento de uma grande barragem no sul da Ucrânia colocou em risco as colheitas no celeiro do país e o abastecimento de água potável. Enquanto as terras eram inundadas, Rússia e Ucrânia lutavam para retirar os moradores e culpavam um ao outro pela destruição.

Kiev acusou as forças russas de explodir a barragem de Kakhovka e a usina hidrelétrica no rio Dnieper, em uma área que Moscou controla há mais de um ano, enquanto as autoridades russas culparam o bombardeio ucraniano na área contestada. Ainda não se sabe qual é a versão correta.

As consequências ambientais e sociais rapidamente se tornaram claras quando casas, ruas e empresas inundaram rio abaixo e as equipes de emergência começaram a retirada; funcionários monitoraram a água para sistemas de resfriamento na usina nuclear de Zaporizhzhia; e as autoridades expressaram preocupação com o abastecimento de água potável ao sul da Crimeia, que a Rússia anexou ilegalmente em 2014.

As autoridades russas e ucranianas trouxeram trens e ônibus para os residentes. Cerca de 22 mil pessoas vivem em áreas sob risco de inundação em regiões controladas pela Rússia, enquanto 16 mil vivem na zona mais crítica do território controlado pela Ucrânia, segundo estatísticas oficiais. Nenhum dos lados relatou mortes ou ferimentos.

Uma foto de satélite na manhã de terça-feira pelo Planet Labs PBC analisada pela Associated Press mostrou a falta de uma grande parte da parede da barragem, mais de 600 metros.

O rompimento da barragem acrescentou uma nova dimensão impressionante à guerra da Rússia, agora em seu 16º mês. As forças ucranianas foram amplamente vistas avançando com uma contra-ofensiva há muito esperada em trechos ao longo de mais de mil quilômetros da linha de frente no leste e no sul.

Não ficou imediatamente claro se algum dos lados se beneficia com o colapso da barragem, uma vez que tanto as terras controladas pela Rússia quanto as ucranianas estão em risco.

O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, acusou a Ucrânia de ter destruído a barragem para evitar possíveis ataques russos na região de Kherson, após o que ele alegou ter sido uma contra-ofensiva ucraniana fracassada nos últimos dias.

Ele afirmou que a Ucrânia perdeu 3.715 soldados e 52 tanques desde domingo e, em um raro reconhecimento das perdas da própria Rússia, disse que 71 soldados russos foram mortos e 210 feridos.

A Ucrânia, por sua vez, alegou que a Rússia explodiu a barragem para impedir a contra-ofensiva de Kiev, embora outros setores da linha de frente sejam vias de ataque mais prováveis, dizem analistas.

O Centro Mundial de Dados para Geoinformática e Desenvolvimento Sustentável, uma organização não-governamental ucraniana, estimou que cerca de 100 aldeias e cidades seriam inundadas. Ele também calculou que o nível da água começaria a cair somente após 5 a 7 dias.

A operadora nuclear da Ucrânia, Energoatom, disse via Telegram que os danos à barragem "podem ter consequências negativas" para a usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, mas escreveu que, por enquanto, a situação é "controlável".

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) da ONU disse que "não há risco imediato para a segurança da usina", fechada há meses, mas que ainda precisa de água para seu sistema de resfriamento. Ele disse que a equipe da AIEA no local foi informada de que o nível da barragem está caindo 5 centímetros (2 polegadas) por hora. Nesse ritmo, o abastecimento do reservatório deve durar alguns dias, disse.

A usina também tem fontes alternativas de água, incluindo um grande lago que pode fornecer água "por alguns meses", disse o comunicado. Fonte: Associated Press.