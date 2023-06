Nos EUA, DoE eleva projeção para o barril do petróleo Brent em 2023, a US$ 79,54

06/06/2023 | 14:57



A Administração de Informações de Energia (EIA, na sigla em inglês) do Departamento de Energia dos Estados Unidos (DoE) elevou sua previsão de preços do barril do petróleo Brent em 2023, de US$ 78,65 o barril na média do ano anteriormente a US$ 79,54. Para 2024, o departamento elevou a projeção, de US$ 74,47 na última previsão para US$ 83,51 por barril.

As projeções foram publicadas nesta terça-feira, 6, no relatório Perspectiva de Energia no Curto Prazo (Steo), divulgado mensalmente pelo DoE. O documento prevê que os estoques globais de petróleo cairão ligeiramente em cada um dos próximos cinco trimestres. O DoE espera agora que a produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) fique em 33,5 milhões de barris por dia (bpd) em 2023, queda de 0,7% ante a projeção anterior. Para 2024, o corte foi de 1,8% na projeção, a 33,8 milhões de bpd.

O DoE avalia ainda que o consumo global de combustíveis líquidos aumentará 1,6 milhão de barris por dia em 2023, e vai crescer 1,7 milhão de bpd adicionais em 2024. A maior parte desse crescimento virá de países não pertencentes à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).