Beija-Flor. Os 30 anos desta Rede Cultural. Fica em Diadema. Forma crianças e jovens. Preserva história e memória. E toda manifestação cultural.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



07/06/2023 | 07:45



“Memória” inicia uma semana dedicada à Rede Cultural Beija-Flor entrevistando sua diretora executiva, Ivone Silva, que diz, em entrevista ao DGABC-TV:

A Rede Cultural Beija-Flor fica num dos recantos mais agradáveis do Grande ABC, em Eldorado, Diadema, às margens da Represa Billings.

Somos uma instituição que atende quase duas mil pessoas, entre crianças, jovens e adultos. São diversos projetos em áreas como a cultural, esportiva, educacional;

A preparação para o mundo do trabalho, para a profissionalização, tudo você encontra na Beija Flor.

VOCÊ A CONHECE?

A GENTE NÃO CONHECIA...

“Memória” foi conferir. Fomos conduzidos pela arquiteta Loli - Maria Luísa Gagliardi – que na Prefeitura de Diadema está há muitos anos à frente de um projeto de valorização do patrimônio histórico municipal.

No carro particular da Loli estava também Osnir Pereira da Rocha, coordenador do Centro de Memória de Diadema.

O que vimos foi show, sintetizado nos olhos e no sorriso da pequena Valentina, que “Memória” fotografou tocando violão numa aula de música.

Vamos falar muito desta Rede Beija-Flor. É uma casa social sem fins lucrativos, que nada cobra ($) para acolher e formar. Lá tudo é de graça. Memória te convida, querido leitor, a visita-la, levando seus filhos, sobrinhos e netos. Vocês vão adorar e participar.

Senhores educadores, anotem o endereço: Estrada Pedreira Alvarenga, 2343 - Eldorado, Diadema. Telefone: 4049-4440.

HISTÓRIA – A Rede Cultural Beija Flor ocupa instalações de um antigo estaleiro chamado Scholze, um entre vários estaleiros que abrigavam e davam manutenção a barcos, aqueles veleiros que aparecem em filmes americanos.

Corriam os anos 40, 50, 60. Eldorado era um ponto turístico tão importante que foi escolhido como tema de reportagem especial da Editoria de Turismo na edição número 1 da revista Quatro Rodas (agosto de 1960).

NO AR

A íntegra da entrevista de Ivone Silva está no DGABC-TV com acesso pelo site do Diário (www.dgabc.com.br), “face” da “Memória” (endereço no cabeçalho da página) e Youtube.

Crédito da foto 1 – Edu Guimarães (Rede Beija-Flor)

Crédito das fotos 2 e 3 - Projeto Memória

TRÊS MENINAS. Ivone Silva (no estúdio do DGABC-TV), Valentina e Loli Gagliardi em Eldorado: elas contam a história da Beija-Flor, no 30º aniversário da instituição

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 6 de junho de 1993 – ano 36, edição 8406

COMPORTAMENTO – Adolescentes trocam danceterias e mesas de bar pelas quermesses da região, onde atividades como jogar bingo ou dançar quadrilha voltaram à moda,

No Primeiro de Maio FC, de Santo André, a principal atração é a cadeia: os garotos aproveitam para “prender” a menina que estão paquerando.

“Pode parecer careta, mas dá certo”, garantia Rodrigo Curi, de 17 anos, entrevistado pela repórter Mirla Silva.

MOVIMENTO SINDICAL – Luciano Menucci assume hoje (6-6-1993) a presidência do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de São Bernardo.

A ex-presidente do Sindiserv, Maria Christina Torquato, ficou com a vice-presidência.

PONTO DE VISTA (Tito Costa) – Afinal, o Brasil tem jeito? Claro que tem. Não somos diferentes de outros povos, que também estão vivendo uma crise.

EM 7 DE JUNHO DE...

1903 – A guerra nos escarros como elemento na luta contra a tuberculose: artigo publicado pelo Dr. Clemente Ferreira no jornal “O Estado de S. Paulo”, edição de 3-6-1903.

1918 – Noticiada a morte de Frederico Pinto Teixeira, na cadeia pública de São Bernardo, onde fora recolhido por embriaguez.

HOJE

Dia Nacional da Liberdade de Imprensa

Dia Nacional dos Catadores de Material Reciclável

Dia Nacional da Síndrome de Tourette. Caracteriza-se por tiques motores ou vocais que ocorrem com frequência e intensidade variáveis. Em alguns casos, podem causar constrangimento aos pacientes.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam em 7 de junho: Anicuns (GO), Dom Inocêncio (PI), Erval Grande e Vera Cruz (RS), Jacaraci (BA), Santa Maria da Boa Vista (PE), São Miguel dos Milagres (AL)

Santo Antonio Maria Gianelli

7 de junho

(Itália, 1789 – 1846). Fundou a Congregação das Filhas de Maria Santíssima do Horto (Irmãs Gianellinas).

Ilustração: Canção Nova