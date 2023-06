Obituário - 7 de junho de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



07/06/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Tereza Doralice Bueno Guedes, 96. Natural do Distrito de Pinheiros, em São Paulo, Capital. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Rosa Turcovich Bochichia, 93. Natural de Aparecida (SP). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alceu Favero, 92. Natural de São Joaquim da Barra (SP). Residia no Jardim das Monções, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria do Carmo Santana Ribeiro, 91. Natural do Coração de Maria (BA). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lacy Maria de Oliveira Gadiol, 85. Natural de Resplendor (MG). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Gomes, 85. Natural de Santo Antônio da Alegria (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Elisa Nogueira Crea, 78. Natural de Quintana (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Soares César, 73. Natural de Lucélia (SP). Residia no Parque Marajoara I, em Santo André. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Sueli Batista Dias, 73. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sônia Regina Cavallo, 70. Natural de Santo André. Residia na Vila América, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sirlene Aparecida Scavone, 67. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alberto Couto Silva, 50. Natural de Ibirataia (BA). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Telhadista. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdirene Silva Santos, 46. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Zenziro Toyota, 85. Natural de Vera Cruz (SP). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Dirce Molon Martinelli, 84. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.

Oswaldo de Souza Ramos, 79. Natural de Mateus do Sul (PR). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Reginaldo Alfredo da Silva, 75. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Francisco Alberto Gatti, 71. Natural de São Paulo. Residia no Parque Terra Nova 2, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.

Claudemir Galafassi, 68. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.

Denilton Rocha dos Santos, 68. Natural de Poções (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 1º, em Santo André. Jardim da Colina.

José Mario Julio, 63. Natural de Urupês (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Carlos Alberto Cassiano, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 1º, em Diadema. Jardim da Colina.

Edvaldo Oliveira de Almeida, 57. Natural de Terrinha (BA). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 1. Memorial Jardim Santo André.

Sérgio Faria, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 1°, em São Bernardo. Cemitério da Quarta Parada, na Capital.

SÃO CAETANO

Carlos Natalin Rigo, 70. Natural de Quatiguá (PR). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Leda Farias dos Santos, 46. Natural de Ilhéus (BA). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

DIADEMA

Akira Takei, 89. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 1º. Jardim da Colina.

Anselmo Tramarin, 86. Natural de Regente Feijó (SP). Residia em Santo Amaro, Capital. Dia 1º, em Diadema, Parque dos Girassóis, em São Paulo.

Ricardo Ernando Ahnert, 84. Natural de Baixo Guandu (ES). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 1º. Vale da Paz.

Neide Braz da Costa, 83. Natural de Governador Valadares (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Lúcia Martins Dellangelica, 79. Natural de Santa Rita do Passa Quatro (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 1º. Jardim da Colina.

Terezinha Maria de Jesus Lima, 76. Natural de Pirapozinho (SP). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

Marcos da Silva Pavaneli, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 1º. Vale da Paz.

Paulo Rogério dos Santos, 47. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

Anthony Pierry da Silva Carvalho, quatro anos. Natural de Diadema. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 1º. Vale da Paz.

RIBEIRÃO PIRES

Renato Pereira, 69. Natural de Machado (MG). Residia no bairro Santo Bertoldo, em Ribeirão Pires. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério São José.