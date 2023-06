Naiara Azevedo briga com fãs: - Se fosse para subir no palco, tinha uma escada

06/06/2023 | 13:11



A cantora Naiara Azevedo foi uma das artistas mais comentadas durante o último fim de semana. Isso porque a artista chamou a atenção dos pais que levaram crianças para o seu show e as colocaram no palco.

Em um vídeo que está circulando pela web, a famosa repreende a situação.

- Primeiramente, quero dizer que é uma irresponsabilidade colocar uma criança no palco sem o seu responsável. Eu a recebo com o maior carinho do mundo, mas cadê a responsabilidade?

Em seguida, a artista seguiu falando com os seus fãs.

- Se fosse para subir no palco, tinha uma escada para todo mundo subir aqui na lateral.