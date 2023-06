Mel Maia e MC Daniel estariam passando por crise no relacionamento

06/06/2023 | 13:10



Problemas no paraíso? Mel Maia e MC Daniel assumiram um relacionamento público em dezembro de 2022 e desde então têm provado que estão realmente muito apaixonados nas redes sociais, mas parece que nem tudo são flores.

Segundo informações do colunista Leo Dias, o casal estaria enfrentando uma crise no namoro. O jornalista teria conversado com amigos próximos aos dois e confirmou a informação de que eles estão se desentendendo há algumas semanas. Mas, apesar dos problemas, Mel e Daniel não desejam colocar um ponto final na relação.

Vale lembrar que atualmente a atriz está morando no Rio de Janeiro, para dar seguimento com as gravações da novela Vai na Fé da TV Globo. Já MC Daniel está em Paris, na França, onde realiza shows internacionais para fãs que não moram no Brasil.