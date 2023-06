Esposa de Daniel Alves, Joana Sanz dá primeira entrevista após prisão do jogador e revela como são as visitas

06/06/2023 | 13:10



Abrindo o coração sobre a situação atual de seu marido, Joana Sanz deu sua primeira entrevista desde que Daniel Alves foi preso. A modelo, que já tinha falado que pretende pedir o divórcio do atleta, contou para a Vanitatis que acredita na inocência dele:

- Sim, claro que creio que Dani é inocente. Até onde sei, ainda não houve julgamento. Não podemos condená-lo antes que isso ocorra. Espero não estar equivocada. Conhecendo ele, posso dizer que Dani não é má pessoa. Que ele botou o nosso matrimônio a perder, até o fundo, sim. Mas creio que ele nunca teria feito isso sendo consciente de que poderia perder tudo. É muito grave.

Falando sobre seu possível término, Joana revelou que vai seguir com o pedido de separação pela infidelidade do marido. A modelo também afirmou que acredita que as mudanças de depoimento de Daniel foi feito por conta dela:

- Acho que ele fez isso por mim. Quando ele foi para a prisão, minha mãe tinha morrido há uma semana e acho que ele não queria mais me fazer sofrer. Acho que não quis contar para não me causar mais dor no pior momento da minha vida. Mas o mais terrível não é isso, é o que vejo e ouço constantemente na mídia. É insuportável. Estou considerando o divórcio porque descobri que ele me foi infiel, mas, apesar de tudo o que foi dito, ainda não iniciamos os procedimentos. Ainda somos casados.

Sanz contou que as visitas na cadeia são sempre vigiadas por um policial e que por isso ela não conseguiu falar tudo o que queria para Daniel Alves ainda.

- É muito complicado. Eu o vejo através de um vidro e conversamos por um telefone. Não estamos sozinhos. São cabines transparentes nas quais, nas laterais, você tem mais pessoas que, se você falar um pouco alto, vão te ouvir. É por isso que acho tão violento e é por isso que ainda não conseguimos falar sobre as coisas graves que nos afetam. Ainda nem consegui insultá-lo

Ainda falando sobre seu sentimentos por Daniel, ela revelou que mesmo amando o ex-jogador do Barcelona, a modelo não pensa em reatar o casamento:

- Meu coração dói porque eu o amo e sempre o amarei. Foi uma etapa muito importante na minha vida e por isso vou continuar lá, por respeito, mas não como casal.

Família

Desmentindo as informações de que sua relação com os irmãos e com ex-esposa de Daniel estava ruim, Joana conta que está tudo bem. A modelo revelou que não tem mantido muito contato com a mãe do atleta:

- Eu falo com seus irmãos, com seus filhos e com Dinora [ex-esposa de Daniel]. Não falei com a mãe, porque sei que ela está passando por um momento muito ruim emocionalmente e não quero ser invasivo. Mas eu converso com os irmãos , que são mais novos e lidam com as coisas de maneira diferente, e digo para eles cuidarem bem da mãe. Eu realmente tenho muito apoio de todos eles. Toda vez que é publicado que a família da Dani fala mal de mim, eles entram em contato comigo para lembrar que me respeitam muito e para se desculpar e prometer que não falaram nada sobre tudo o que foi dito. Até a Dinora esteve em minha casa me apoiando e enxugando minhas lágrimas.

Momentos na prisão

Joana Sanz revelou que os primeiros dias que o atleta ficou na cadeia foram os mais pesados e que Daniel Alves só chorava. Mas agora está melhor, a modelo contou que seu contato fora as visitas são as ligações que ele faz e que atualiza a esposa de sua saúde.

- No primeiro mês que ele esteve lá , ele só chorou. Ele não tem com quem conversar. Ele está sozinho com seus pensamentos. Agora, com o passar do tempo, ele está se fortalecendo, se exercitando como pode e lendo muito para manter a cabeça ocupada. Falo com ele todos os dias ao telefone. Porque é a única maneira que tenho de saber que ele está vivo. Não consigo ligar para ele ou enviar uma mensagem. E eu preciso saber como ele está. Se você comeu, se você dormiu, se você se exercitou. Preciso saber que ele está mentalmente bem, para que eu possa ficar tranquila.