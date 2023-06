Irã apresenta míssil hipersônico com capacidade de escapar de defesas aéreas e alerta Israel

06/06/2023 | 13:06



O Irã apresentou nesta terça-feira, 6, o primeiro míssil hipersônico fabricado no país e alarmou Israel, seu maior rival no Oriente Médio. O míssil, nomeado Fattah ("o conquistador", em farsi) é capaz de atingir o território israelense em 400 segundos, segundo o anúncio iraniano. Ele tem um alcance de 1,4 mil quilômetros e pode atingir a velocidade de cerca de 15 mil km/h.

Os mísseis hipersônicos podem voar cinco vezes mais rápido do que a velocidade do som e, acredita-se, a velocidade e capacidade de manobra alegadas são capazes de contornar sistemas de defesa aérea. Além do Irã, apenas outros quatro países dizem possuir armas semelhantes.

A inauguração do míssil contou com a presença do presidente iraniano, Ebrahim Raisi. Em novembro, o governo alegou que o equipamento estava em construção e teria capacidade de manobrar dentro e fora da atmosfera. "Ele pode contornar os sistemas de mísseis antibalísticos mais avançados dos EUA e do regime sionista, incluindo o Domo de Ferro de Israel", disse a TV estatal iraniana.

O comandante da Força Aeroespacial do IRGC, Amir Ali Hajizadeh, chamou o Fattah de "um míssil único no mundo". Nenhum lançamento real do míssil foi descrito pelo Irã, somente um teste de solo do motor do míssil, segundo o comandante. Esse teste envolve um motor de foguete sendo colocado em um suporte e disparado para verificar suas habilidades.

Acredita-se que a China esteja buscando mísseis hipersônicos, assim como os EUA. A Rússia afirma já estar em campo com as armas e disse que as usou na Ucrânia. A força aérea ucraniana disse no mês passado que derrubou um míssil hipersônico russo Kinzhal com defesas aéreas Patriot dos EUA.