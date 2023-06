Charge do dia

Seri



06/06/2023



Os problemas que se acumulam na rede municipal de saúde de São Bernardo levaram a vereadora Ana Nice (PT) a protocolar na Câmara, no fim da tarde de sexta-feira, requerimento pedindo que o secretário da Pasta, Geraldo Reple Sobrinho, seja convocado para prestar esclarecimentos sobre o que chamou de “caos e precarização” do setor. A parlamentar decidiu apresentar o documento no mesmo dia em que o Diário noticiou sobre o fechamento da UBS (Unidade Básica de Saúde) Parque São Bernardo e um dia depois de o jornal mostrar que três alas do HC (Hospital de Clínicas) tinham sido desativadas para reformas, o que resultou no fechamento de 110 dos 257 leitos, sendo 20 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).