No Dia Mundial do Meio Ambiente, Mauá lança programa Troca Verde

Da Redação



06/06/2023 | 12:47



A Prefeitura de Mauá lançou ontem, no Dia Mundial do Meio Ambiente, em evento no Teatro Municipal, o programa Troca Verde. Por meio da iniciativa, os moradores da cidade poderão trocar materiais recicláveis por alimentos ou ração para cães e gatos.

Os materiais arrecadados serão destinados à Coopercata (Cooperativa de Catadores de Papel, Papelão e Material Reciclável de Mauá), gerando emprego e renda aos cooperados. A ação busca ainda desestimular o descarte irregular de resíduos, e integra a programação do Mês do Meio Ambiente.

A cada três quilos de recicláveis entregues – garrafas de plástico, vidro, papelão, papel e embalagens, entre outros –, o morador poderá escolher entre receber um kit de alimentos ou de ração para pets. Mensalmente serão anunciados nos canais oficiais da Prefeitura, como site e redes sociais, os locais onde as trocas poderão ser feitas. A primeira deverá ocorrer em 8 de julho, no Jardim Oratório.

“Essa é uma forma que encontramos de aliar sustentabilidade, combate à fome e geração de renda. Vamos incentivar que a destinação de lixo e demais materiais seja feita de maneira correta, assim deixamos a cidade mais bonita, mais cuidada e ainda ajudamos as pessoas”, afirmou o prefeito Marcelo Oliveira (PT) durante evento de inauguração.

Segundo o gestor, a Prefeitura monitora e limpa constantemente mais de 60 pontos, onde são descartados de maneira irregular entulho, recicláveis ou resíduo comum.

“Um dinheiro que poderíamos investir em outras ações, precisamos gastar com mão de obra e o serviço de sempre voltar aos mesmos locais, muitas vezes, praticamente toda semana”, explicou.

O secretário adjunto de Meio Ambiente, Rogério Santana, adiantou que a Prefeitura intensificou o trabalho para a recuperação dessas áreas. “Em pelo menos oito delas já fizemos limpeza e um novo paisagismo, nas quais plantamos mais de dez espécies de flores, para composição dos jardins. Com certeza fica muito mais bonito e agradável de se ver” comentou.

“O Troca Verde é um presente para o município e reforça o compromisso da Prefeitura e do Fundo Social de Solidariedade de cuidar da cidade e das pessoas. Esse projeto é mais uma ferramenta de trabalho que ganhamos”, finalizou Fernanda Oliveira, presidente do Fundo Socil.

Mauá destina ao aterro sanitário, em média, 89 mil toneladas de resíduos por ano – 30% desse total poderiam ser reciclados, ajudando também a prolongar a vida útil do espaço de destinação do lixo orgânico.