Motorola: família razr desembarca no Brasil

Da Redação

Do 33Giga



06/06/2023 | 12:55



A Motorola confirma o lançamento no mercado brasileiro dos dois aparelhos da família razr 2023, que combinam estilo e especificações premium. São eles: motorola razr 40 ultra e motorola razr 40.

Cada recurso dessa nova geração foi projetado cuidadosamente para satisfazer as necessidades dos consumidores modernos que buscam estilo e tecnologia de ponta. Ao transformar o celular em um ícone fashion, o motorola razr fez a ponte entre a moda e a tecnologia. Hoje, a Motorola apresenta a sua nova geração de smartphones dobráveis, a linha razr 2023, provando mais uma vez que um design inovador pode redefinir a experiência do dispositivo.

motorola razr 40 ultra: a maior tela externa

Encabeçando a família, está o novo motorola razr 40 ultra, com design moderno e compacto. Quando fechado, é o smartphone dobrável mais fino da indústria. E ainda possui o potente processador Snapdragon® 8+ Gen 1, uma bateria eficiente e a maior tela externa disponível na categoria.

Graças à tecnologia Flex View, os usuários poderão usar o novo motorola razr 40 ultra em diversos ângulos para interagir, capturar e criar conteúdo de várias maneiras. Com isso, eles têm a opção de escolher a posição correta para visualizar receitas enquanto cozinham, assistir uma aula on-line, fazer videochamadas com amigos ou até mesmo utilizar o dispositivo como tripé e capturar imagens e vídeos incríveis, aproveitando as câmeras de alta qualidade, rastreamento de face com IA e visualização na sua tela externa.

Com o Flex View, é capaz de tirar a foto perfeita e capturar a melhor pose utilizando gestos ou detecção automática de sorriso. Uma das grandes novidades é o modo cabine de fotos, que tira quatro fotos em sequência sem necessidade de temporizador. Quando a pose estiver pronta para o clique, é só mostrar a palma da mão para a câmera, e funciona tanto na tela externa quanto na interna.

Além das novas possibilidades para a criação de conteúdo, a Motorola também aperfeiçoou sua tela externa para que o usuário acesse tudo o que importa, sem ter que abrir o telefone, graças a recursos únicos, como:

Painéis: painéis customizados permitem priorizar o que é mais importante. Arrastando à esquerda ou à direita para acesso fácil a jogos, Google News, previsão de tempo, contatos, Spotify e visualizar notificações. Adicionalmente, um painel de apps dá acesso a quase qualquer aplicativo, como Google Maps ou Carteira do Google, a partir da tela externa.

painéis customizados permitem priorizar o que é mais importante. Arrastando à esquerda ou à direita para Adicionalmente, um painel de dá acesso a quase qualquer aplicativo, como Google Maps ou Carteira do Google, a partir da tela externa. Customização : É possível escolher entre uma variedade de papéis de parede animados e uma gama de estilos de relógio exclusivos da Motorola. Com isso, customizar e organizar os painéis na tela principal, arrastando e soltando da maneira que preferir.

: É possível escolher entre uma variedade de papéis de parede animados e uma gama de estilos de relógio exclusivos da Motorola. Com isso, customizar e organizar os painéis na tela principal, arrastando e soltando da maneira que preferir. Jogos : É possível escolher entre vários jogos Motorola e da GameSnacks que funcionam perfeitamente na tela externa, sem ter que abrir o telefone.

: É possível escolher entre vários jogos Motorola e da GameSnacks que funcionam perfeitamente na tela externa, sem ter que abrir o telefone. Painel Dedicado do Spotify : ouvintes do Spotify podem controlar a reprodução a partir da tela externa. Sem abrir o aparelho, é capaz de acessar suas playlists, dar play ou pause na música, ou mesmo alternar para uma recomendação personalizada.

Todos esses recursos podem ser aproveitados em uma tela externa pOLED de 3,6” com taxas de atualização de até 144 Hz, permitindo navegação mais rápida e fluída. Além disso, também, é possível deixar o dispositivo aberto em Flex View para visualização do conteúdo predileto com a resolução mais alta de sua categoria1 e em um bilhão de cores.

Sistema de câmera versátil: ideal para criação de conteúdo

O razr 40 ultra foi projetado para criadores de conteúdo e possui um potente sensor principal de câmera de 12 MP, usando Instant Dual Pixel PDAF para um desempenho mais rápido e preciso, independentemente das condições de luminosidade. Tire fotos com o fundo suavemente desfocado graças a uma ampla abertura de f/1.5 que permite a entrada de mais luz para garantir fotos mais profissionais e OIS que elimina os pequenos movimentos indesejados da câmera, garantindo fotos muito nítidas.

A tela externa permite utilizar a câmera principal para selfies ou prévias de suas poses antes da captura. Além de abrir o razr 40 ultra e utilizar a câmera de 32 MP para selfies e videochamadas ou manter as mãos livres, dobrando o aparelho e encontrando a visualização ideal para a selfie perfeita. Completando as câmeras, há o sensor de ultrawide+macro de 13 MP com foco automático para você registrar tudo, desde fotos em grande ângulo de tirar o fôlego ou até mesmo os menores detalhes em close-ups extremos.

Desenho ‘flip’ icônico reimaginado

Com o novo razr 40 ultra, a Motorola dá a você um toque de nostalgia em um desenho moderno, icônico e flexível. Fechado, o aparelho se dobra completamente pela metade, com as bordas superiores e inferiores perfeitamente alinhadas, com zero gap. Ao abri-lo, o aparelho possui uma tela pOLED de tamanho integral sempre que precisar.

A Motorola também redesenhou o sistema de fechamento zero gap para o novo razr, com um eixo duplo que reduz ainda mais o seu tamanho. Comparado com outros dobráveis no mercado, o razr 40 ultra é o mais fino quando fechado ao meio. O sistema, combinado com Ultra Thin Glass, deixa a tela quase sem vinco ao ser desdobrada, o que resulta numa aparência totalmente plana e toque suave.

O design do razr 40 ultra ostenta a combinação de uma estrutura de vidro com acabamento fosco ou vegan leather na capa traseira – disponível em diversas cores, incluindo a Cor Pantone® do Ano de 2023,3 Viva Magenta, um tom exclusivo para dispositivos Motorola, Black, e Glacier Blue. Potente e empoderado, o tom Viva Magenta devolve o razr às suas raízes, de uma forma moderna.

Áudio e desempenho mais potente

O razr 40 ultra oferece uma experiência de áudio multidimensional ainda melhor graças à tecnologia Dolby Atmos, que proporciona mais profundidade, clareza e detalhes ao entretenimento predileto por meio dos grandes alto-falantes do dispositivo ou do fone de ouvido. O novo Spatial Sound by Moto também torna o áudio mais imersivo e preenche o espaço em volta do usuário, seja ouvindo música ou assistindo a um filme.

Para potencializar esse recurso, o razr 40 ultra também vem equipado com o potente Snapdragon 8+ Gen 1, que alimenta todos os recursos do aparelho, ao mesmo tempo habilitando melhorias de desempenho, como IA avançada, taxas de atualização rápidas, conexões 5G e as câmeras de qualidade profissional. A Motorola também incluiu uma bateria duradoura, que suporta carregamento TurboPower ultrarrápido de 30W4 e suporte a carregamento sem fio.

motorola razr 40

A Motorola também está lançando o motorola razr 40. O dispositivo foi projetado para trendsetters e influenciadores que gostam de se destacar da multidão, mas também para minimalistas digitais que querem se desconectar e retomar o controle de seu dispositivo.

O razr 40 possui a mesma tela interna incrivelmente vívida, com o sistema de fechamento zero gap redesenhado e formato icônico. A diferença mais notável é uma tela externa menor que mantém todos os recursos de um smartphone premium.

O novo razr 40 tem visual estilizado, combinando Gorilla Glass e vegan leather premium. É fácil de segurar, macio ao toque e vem com cores incríveis, selecionadas em parceria com a Pantone, tais como: Sage Green, um tom verde contemporâneo; Vanilla, um verdadeiro tom off white clássico; e Lilac, um matiz roxo místico.

O motorola razr 40 também tem os sensores de mais alta resolução de todos nossos dispositivos dobráveis para os sistemas de câmera frontal e traseiro. Capture fotos e selfies cristalinas em qualquer luz com uma câmera principal de 64 MP e OIS ou faça fotos incríveis com uma lente Ultrawide + Macro Vision de 13 MP. O usuário também pode acionar a câmera frontal de 32 MP para videochamadas de alta qualidade.

A experiência de software

Os novos dispositivos razr têm sistema operacional Android 13 e vêm com experiências Motorola exclusivas, incluindo: gestos simples, configurações de entretenimento customizadas e/ou personalização de acordo com o estilo de cada usuário. Adicionalmente, oferecem um conjunto abrangente de recursos de segurança, incluindo ThinkShield, Moto Secure e Moto KeySafe.

Disponibilidade

O motorola razr 40 ultra, disponível nas cores Black e Viva Magenta, começa a ser vendido nos canais próprio da Motorola e operadoras do País a partir do dia 15 de junho. O motorola razr 40, que terá as cores Sage Green, Vanilla e Lilac, chegará ao mercado brasileiro nas próximas semanas.