Beija Sapo: programa icônico ganha remake com Tinder, Pluto TV e MTV

06/06/2023 | 12:55



A MTV, a Pluto TV e o Tinder anunciaram o retorno de um dos programas mais icônicos dos anos 2000: MTV BEIJA SAPO APRESENTADO POR TINDER.

A primeira janela de exibição do programa será na Pluto TV, uma vez que essa é a primeira produção exclusiva do streaming gratuito. Na sequência, a novidade retorna às telas da MTV, canal que deu projeção nacional ao formato original nos anos 2000.

Com estreia prevista para o segundo semestre de 2023, fãs poderão fazer parte do programa participando de um casting que acontecerá pelas redes sociais da MTV e do Tinder.

Para participar, a mecânica é simples. Basta gravar um vídeo de até 1 minuto pedindo socorro ao sapo, explicando por que você precisa de ajuda para conhecer novas pessoas, e postar no TikTok e/ou Instagram marcando @MTVBrasil e @TinderBrasil (ou @Tinder.Brasil no TikTok) e usar a hashtag #SocorroSapo. Participantes devem ter 18 anos ou mais e estarem com perfil aberto para serem considerados. O concurso começa hoje e vai até dia 20 de junho.

Formato de sucesso criado pelo Grupo Abril e exibido originalmente de 2005 a 2007, na MTV, o Beija Sapo foi apresentado por Daniella Cicarelli e dava a participantes a chance de escolher, através de jogos e dinâmicas, um entre três outros participantes – vestidos de sapos – para beijar ao final do programa.