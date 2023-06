Palavra do Leitor

Da Redação



06/06/2023 | 12:34



Saúde em São Bernardo

Já noticiado e informado pelo Diário, não só por uma vez, não podemos ficar alheios com o já intitulado “desmonte da saúde de São Bernardo” (Política, dia 3). A população de nossa coirmã São Bernardo, assim como todas as pessoas de nossas sete cidades do Grande ABC, não traz na saúde nenhuma espécie de competição ou simpatia desse ou daquele partido político. A crise instalada na rede municipal de saúde só tem um gravíssimo problema, não poderia nem deveria haver qualquer prenúncio de acomodação ou pouco caso por parte de seus titulares e/ou responsáveis. Não estamos aqui torcendo para essa ou aquela medida, para esse ou aquele pronunciamento, para quem está ou não com razão ou sem razão. O que nos preocupa é que estamos nos referindo à saúde e não sobre quem está ou não com razão ou quem deverá ser escalado neste ou naquele time de futebol. Não quero aqui citar nomes ou responsáveis sobre essa ou aquela temática, pois a saúde foi, é e sempre será de muita importância, emergência e com todos os seus agravantes quando desprezada. Cabe ressaltar que estamos nos referindo ao público alvo que é gente, seres humanos, e não eleitores.

Cecél Garcia - Santo André

Semáforo

Recentemente, a Prefeitura de São Caetano instalou um farol semafórico no cruzamento das Ruas Xingu e Alameda São Caetano, ao lado da Apae. Acontece que, na Alameda São Caetano, defronte à Apae, já existe um farol e, este a que me refiro, foi instalado a uns 20 metros de distância do já existente. Algo para lá de desnecessário. Após esta medida, está se formando um congestionamento enorme na Rua Xingu, que se estende até a Alameda Araguaia em horário de pico, coisa que jamais havia existido. É um farol que não faz sentido. Só está atrapalhando o trânsito e os moradores da região. Que as autoridades competentes possam reavaliar esta questão. Vale lembrar que, nesta mesma intervenção municipal, parte da Rua Xingu havia sido colocada contramão para subir e, em poucos dias, devido a transtornos causados, voltou a ser mão dupla, facilitando para os moradores e usuários desta via. Esperamos que esta revisão seja feita também com relação ao farol mencionado.

Mauri Fontes - Santo André

Dona Irene – 1

‘Fé, futebol e uma taça de vinho aos domingos: assim se chega aos 101 anos’ (Primeira Página, dia 4). Conheço a dona Irene desde criança, era amiga de minha mãe. Uma pessoa amorosa, prestativa. E bem religiosa. Fico muito feliz dela estar bem. Parabéns, dona Irene, Deus lhe abençoe.

Lucia França Marcos - do Facebook

Dona Irene – 2

Dona Irene foi minha chefe no Hospital e Maternidade Bartira no ano de 1997. Parabéns, muita saúde para a senhora, e Deus abençoando sempre.

Fátima Nascimento - do Facebook

Lula – 1

Como assim? Lula quer novo avião para quê? Este não voa como os outros? Até agora só deu foras. O pai dos pobres por acaso sabe que o salário mínimo aumentou só R$ 18? Já pegou Metrô na hora do rush? Então largue de gastar nosso dinheiro com suas mordomias, lua de mel e pense em melhorar todos os tipos de transportes para povo brasileiro!





Tania Tavares - Capital





Lula – 2

Lula de fato não se elegeu para unir o País. Pensa como ególatra, ao dizer que é preciso conversar com quem ele não gosta. Essa deveria ser a hora de esquecer as brigas e pacificar o povo. Acontece que seu governo tem 126 votos e com essa quantidade não aprova nada e, portanto, precisa do voto daqueles que não votaram nele. É o velho hábito do toma lá dá cá. Ou paga, ou perde. E vamos ficar de olho nos deputados que se vendem em troca de cargos.

Izabel Avallone - Capital