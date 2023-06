Uma causa de todos

Da Redação



06/06/2023 | 12:28



A vereadora Ana Nice (PT) espera ver aprovado na sessão de amanhã da Câmara requerimento convocando o secretário Geraldo Reple Sobrinho para explicar o que causou a série de problemas na rede municipal de saúde de São Bernardo. Muito importante que todos os colegas da petista se unam para aprovar o documento. Seria uma resposta forte e necessária para mostrar ao Executivo que a situação exige mobilização imediata de todos. Deixar passar a oportunidade de questionar o homem diretamente responsável pelo setor é ser conivente com o sofrimento da população são-bernardense. Aliás, interessante e prudente guardar o nome do legislador que eventualmente se posicionar contrário ao pleito – que é também da sociedade.

Geraldo Reple Sobrinho precisa esclarecer por que, mesmo tendo orçamento bilionário, deixou a rede de saúde se desestruturar completamente, conforme noticiado à exaustão pelos veículos de imprensa sérios e comprometidos com a coletividade – como é o caso deste Diário. Só nos últimos dias, este jornal noticiou o fechamento da UBS (Unidade Básica de Saúde) Parque São Bernardo e de três alas do HC (Hospital de Clínicas), o que significa 110 leitos, sendo 20 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), a menos à disposição dos pacientes são-bernardenses. Como bem definiu Ana Nice, a situação da saúde no município está “um caos”. Além das denúncias da imprensa, reclamações chegam aos montes aos gabinetes do Poder Legislativo.

É provável que os vereadores da base do prefeito Orlando Morando (PSDB), a imensa maioria do Legislativo, insurjam-se contra o requerimento de convocação de Geraldo Reple Sobrinho – preocupados que estão em atender aos interesses do chefe do Executivo e não aos dos cidadãos que os elegeram. Exatamente por isso a opinião pública deve fazer marcação cerrada sobre o comportamento dos legisladores, na sessão ordinária de amanhã, para saber a que senhor eles servem. Exigir explicações do secretário para o caos em que se encontra a saúde em São Bernardo não é uma questão partidária ou política; é sobre dignidade e direito à vida. É, portanto, uma causa não apenas do PT ou dos partidos de oposição na Câmara, mas de todos!