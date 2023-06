Preta Gil fala sobre separação de Rodrigo Godoy: - Uma das dores mais profundas que eu senti na vida

06/06/2023 | 12:11



Na manhã desta terça-feira, dia 6, Preta Gil participou do Mais Você para falar sobre o tratamento contra o câncer no intestino no mesmo dia em que realizará a última sessão de radioterapia. Ana Maria Braga começou perguntando sobre o final de semana da cantora, que marcou presença em um show de Ludmilla.

- São altos e baixos, é um dia após o outro. Esse dia a Lud viu que eu estava tristinha, eu tinha postado um texto na internet. Faço reflexões falando exatamente sobre isso também, de ter essa positividade o tempo todo, chega uma hora que a gente não é guerreira e tudo bem a gente não estar bem. Inclusive, é importante a gente se permitir vivenciar todos os sentimentos e nuances que essa doença traz, de muito medo, ansiedade, expectativas... Tem dias tristes, de superação, de alegria. A Lud me chamou para ir no show dela, colocou um sofá no palco, fiquei sentada coma avó dela e me senti muito acarinhada por ela e pela produção. Estava louca para ver o Numanice, que é um fenômeno esse show que a Lud faz.

Ao falar sobre o convite, Preta também aproveitou para exaltar Lud:

- É uma menina que eu vi crescer e acompanho há muitos anos. Ela fez um discurso muito bonito, é muito bom você ver uma menina jovem como ela ter um sentimento de gratidão, isso é uma coisa que na geração dela é um pouco raro. Mas é o que eu digo para ela: Não fiz por você, fiz pelo seu talento e pela sua força. Ela é uma força da natureza. Ela me chamou para falar no show, me pegou de surpresa, confesso que na hora fiquei muito nervosa, porque não recebia essa energia de público há seis meses. Não fiz Carnaval, não tenho feito shows e o público dela é muito caloroso, eles amam a Lud. Meu coração derreteu, eu fiquei muito emocionada e grata. Isso é uma das coisas mais legais. Não romantizo em nenhum momento essa doença, porque ela não tem um lado bom. A gente, com a vivência, vai entendendo que se está passando por ela tem algum proposito, algum motivo. Eu entendi que quando a gente está bem, tem que viver, aproveitar o hoje, o aqui e o agora.

Ana Maria Braga fez o seu relato sobre a experiência com a radioterapia, contando que tomava morfina todo dia porque ela não conseguia andar com as dores e queimaduras causadas pelo tratamento. Em resposta, a filha de Gilberto Gil contou que felizmente não teve feridas.

- Quando a gente recebe o diagnóstico, vem com uma enxurrada de medos e muitas coisas que são ditas por outras pessoas que tiveram outras vivências. Hoje a medicina evoluiu muito. Eu tive sim sintomas, fiquei um pouco acamada, mas não tive essas feridas e queimaduras, que poderia ter.

Preta aproveitou para agradecer aos médicos e logo em seguida foi surpreendida com um vídeo enviado pela equipe de saúde, que mandou um beijo à cantora e a fez derramar lágrimas de emoção. Emocionada com as palavras da artista sobre a importância do apoio e carinho dos profissionais do hospital, Ana também ficou com os olhos marejados. Ao ser questionada sobre como descobriu que estava com um tumor, a cantora contou que não percebeu logo de início:

- Eu já estava há uns seis meses com uma prisão de ventre absolutamente exagerada, dez dias sem ir ao banheiro. Quando eu fazia as fezes eram com sangue, muco e tinham um formato diferente. É importantíssimo a gente olhar as nossas fezes, porque dizem muito sobre a nossa saúde e organismo. Ela ficou achatada, não liguei que aquilo pudesse ser um sinal. Ela está achatada porque como o meu câncer é no reto, impede a passagem. Comecei a ter picos de pressão alta, muita dor de cabeça. Primeira vez que passei mal e fui internada, o diagnóstico foi uma cefaleia. Me indicaram procurar um neurologia, isso foi numa quarta. Na quinta, acordei após ter ido ao hospital, fui ao banheiro normalmente e quando fui andar senti escorrer uma coisa nas minhas pernas. Quando olhei, era sangue, mas não era pouco. Fiquei tonta, tive um desmaio, me levaram às pressas para a emergência, os médicos pediram exames e na primeira tomografia já apareceu o tumor. Ele tem seis centímetros, é grande.

Já entrando no assunto sobre o fim de seu casamento com Rodrigo Godoy em um momento tão difícil de sua vida, Preta contou que enfrentou muita dor, mas sentiu que não precisava esperar que a saúde estivesse melhor para encerrar sua história juntos.

- Primeiro que quando a gente casa na Igreja, o padre fala: Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Então você não imagina que em um momento tão difícil vai se sentir desamparada, que a sua expectativa de cuidado não vai ser atendida. Quando você se vê diante de uma situação de vulnerabilidade, de dificuldade, de tristeza e sofrimento tão grande, fica pensando: Será que é o momento? Será que eu devo ou não devo? Eu discuti muito isso com os médicos e os terapeutas. O casamento já tinha indícios, eu já estava insatisfeita com algumas coisas e com o diagnóstico fiquei me sentindo ainda mais insatisfeita com o que estávamos vivendo como um casal. Eu pensei que não preciso esperar ficar boa ou me curar para me separar. Não é fácil, foi uma das dores mais profundas que eu senti na vida. Primeiro porque existia muito amor, eu depositei nele também muito desse lugar de cuidado, projetei muito isso. É natural, mas quando a gente se vê numa situação onde o natural não acontece, você revê. O meu instinto de sobrevivência me dizia que esse casamento não estava bom. Você tem que ter paz e foco na sua cura, mas está tendo um, problema pessoal que está tirando a sua energia.

Ela adicionou que houveram mágoas na separação:

- A gente se separou sem brigas. Com mágoas sim, como toda relação é difícil. Foi complicado porque depois tiveram algumas surpresas que eu não esperava e me magoaram mais ainda. Eu digo que a gente tem que aceitar a dor, não adianta passar por cima ou fingir que nada está acontecendo, porque isso é hipocrisia. Somos seres humanos. Quando eu fiquei doente, começaram a sair tantas fake news e mentiras que eu decidi tomar as rédeas da minha vida, da minha narrativa... Estou aqui hoje para as pessoas saberem que eu estou bem. É importante eu me expressar. Dizer para as mulheres que a gente realmente coloca muitas expectativas no cônjuge, mas o amor próprio é mais importante. Nessa hora o meu instinto de sobrevivência falou mais alto. Eu preciso me amar em primeiro lugar e por mais difícil que seja vou interromper a nossa história aqui. Não vou dizer que está sendo fácil e que parei de sofrer, é uma dor diária, mas a gente sobrevive. A dor tem esse poder de transformação.

Refletindo sobre as dificuldades que está passando, a famosa contou que ressignificou sua existência e ainda quer viver muito. A cantora também revelou realizará em agosto uma cirurgia para retirar o tumor e precisará usar bolsa de colostomia. Em um momento de agradecimentos, chorou ao mencionar sua amiga e sócia, Malu Barbosa, com quem tem duas empresas.

- Ela é uma pessoa muito importante no meu tratamento, abdicou da vida dela para cuidar de mim e isso me emociona muito. Queria fazer um agradecimento público a ela por todo o amor que dedica a mim, é algo que eu não tenho como agradecer. Minha família, meu amigos te agradecem muito. porque é algo que eu nunca vi na vida, o amor e a dedicação que você tem por mim. Ela foi comigo todos os dias na radioterapia. Queria agradecer também a todos os meus amigos, o amor de vocês me cura. É muito comovente essa rede de apoio que se formou.

Ela derramou lágrimas novamente ao ver mensagens de carinho enviadas por Carolina Dieckmann, Gominho e Fernanda Paes Leme.