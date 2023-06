Roberto de Carvalho diz que Rita Lee evitava falar sobre morte e desabafa: Morreu um pedaço de mim

06/06/2023 | 12:10



Roberto de Carvalho deu um relato emocionante sobre os últimos momentos com Rita Lee. A cantora morreu no dia 8 de maio, após uma longa luta contra o câncêr no pulmão, aos 75 anos de idade. Em participação no podcast da Globo Livros, ele contou:

- Eu estava na Granja outro dia, pensando, morreu a coelha... Morreu um pedaço de mim com ela e esse pedaço é grande.

Roberto e Rita tiveram três filhos, que estiveram muito presentes nesses últimos momentos da cantora. Durante a conversa, o artista citou um deles, João.

- Apesar de ser o cara que estava ali, o João [Lee, filho do casal] era mais cerebral que eu. Apesar de ser canceriano, emotivo, ele tinha mais equilíbrio emocional que eu, sem sombra de dúvidas.

Apenas um mês depois da morte da cantora, Roberto relembra com pesar de quando Rita foi diagnosticada. O artista relata que até mesmo as conversas entre eles acabaram mudando e tendo um peso um pouco maior, como a morte.

- Por exemplo: toda essa questão que a gente conversava sobre finitude, no momento em que a doença se materializou, foi tudo por água abaixo. Eu não conseguia conversar com a Rita sobre a questão em si. Eu me encolhia mais ainda, e ela evitava de falar sobre isso comigo porque eu travava na mesma hora, ela evitava de falar.