Polícia Militar prende traficante procurado pela Justiça em Diadema

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



06/06/2023 | 12:02



A PM (Polícia Militar) prendeu na tarde de ontem um traficante procurado pela Justiça em Diadema. Agentes do 24° Batalhão de Polícia foram acionados para atendimento de uma ocorrência de tráfico de drogas no bairro Taboão, e prenderam um homem enquanto ele vendia entorpecentes no bairro.

Após vistoria no local, foi localizada uma pochete contendo diversos tipos de drogas, totalizando: 86 porções de cocaína, 59 porções de crack, 26 porções de maconha, 33 porções de K2, dinheiro e anotações das vendas.

A ocorrência foi apresentada ao 3° DP (Distrito Policial) de Diadema, onde o indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.