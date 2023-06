Príncipe Harry testemunha contra grupo de jornais britânicos: São responsáveis por mortes

06/06/2023 | 11:11



Príncipe Harry decidiu seguir com o processo que está movendo contra o Mirror Group Newspapers. Na manhã desta terça-feira, dia 6, o Duque de Sussex chegou a corte britânica para testemunhar contra o grupo de jornais e defender suas alegações de que os veículos teriam tido acesso a informações sigilosas ilegalmente.

Vale lembrar que Harry não esteve presente durante a audiência da última segunda-feira, dia 5, pois voltou para Los Angeles, nos Estados Unidos, para celebrar o aniversário de dois anos de idade de sua filha mais nova, Lilibet. Segundo informações do Reuters, apesar da ausência do ruivo, o advogado David Sherborne estava presente e o defendeu:

- Sua agenda de viagem e sua agenda de segurança é um pouco complicada.

Segundo informações veiculadas no Daily Mail, nesta terça-feira, dia 6, o Duque de Sussex foi questionado sobre uma parte de sua declaração onde ele diz:

Quanto sangue ainda vai marcar os seus dedos de digitação antes que alguém pare essa loucura?

Harry então teria se defendido e explicado que os jornalistas e editores de veículos como Daily Mirror, Sunday Mirror, Daily Express e outros são responsáveis por causar muita dor em sua família:

- Alguns dos editores e jornalistas são responsáveis por causar muita dor, irritar e, em alguns casos, falando pessoalmente, [são responsáveis por] mortes. Eu não nomeei os jornalistas nesse parágrafo em particular.

Com o andamento da audiência, o filho mais novo de Rei Charles III torna-se o primeiro membro da família real a prestar depoimento em uma corte inglesa em 130 anos. O último membro real a participar de uma audiência na corte foi o Rei Edward VII, em 1870 quando ele testemunhou em um caso de divórcio, e depois em 1890, em um caso de calúnia durante um jogo de cartas.

Rumores sobre James Hewitt

Ainda durante a audiência, Príncipe Harry abordou os rumores de que James Hewitt, antigo affair de Princesa Diana, seria seu verdadeiro pai. O duque revelou que ouviu a história pela primeira vez aos 18 anos de idade e ficou bastante incomodado com as alegações contra sua mãe:

- Eu realmente não sabia que a minha mãe não tinha conhecido o Major Hawitt até um ano depois de eu nascer. Essa timeline é algo que eu só fiquei sabendo em 2014. Na época, quando eu tinha 18 anos de idade e tinha perdido minha mão há seis anos, histórias como essa eram muito prejudiciais e reais para mim. Elas machucavam, eram maldosas e cruéis. Eu fiquei me questionando os motivos por trás da história.

Bastante incomodado com a circulação que a história teve e ainda tem na impresa britânica, o ruivo ainda questionou quais teriam sido as motivações reais dos jornais em publicarem tal matéria, gerando uma dúvida desnecessária no público:

- Os jornais estavam ansiosos em colocar dúvidas na cabeça do público para que eu fosse expulso da família real?

Príncipe Harry fala sobre Paulo Burrell

Achou que tinha acabado? Ainda não! O marido de Meghan Markle também se envolveu em polêmica com o ex-mordomo de Princesa Diana, Paul Burrell. Segundo o Daily Mail, na audiência, Harry admitiu que teria se referido a Burrell como duas caras de m***a.

Vale lembrar que o ex-mordomo de Lady Di foi acusado de estar vendendo objetos pessoais que eram da posse da mãe de Príncipe William e Harry. No ano de 2003, o Príncipe de Gales quis se encontrar com o ex-servente para impedir que ele continuasse vendendo segredos de sua mãe para a imprensa.

- O artigo define com precisão a posição de que meu irmão estava aberto a agendar um encontro com Paul para discutir suas exposições de nossa mãe. De qualquer forma, eu defini que tipo de pessoa Paul era, e eu era fortemente contra o encontro. Mas meu irmão e eu tivemos fortes sentimentos sobre o quão indiscreto Paul tinha se provado ser, do jeito que ele vendia as posses de nossa mãe e dava inúmeras entrevistas sobre ela.