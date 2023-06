Zeca Pagodinho anda de metrô pela primeira vez e passa perrengue em Los Angeles, nos Estados Unidos

06/06/2023 | 11:10



Tem uma primeira vez para tudo, né? Aos 64 anos de idade, Zeca Pagodinho realizou decidiu realizar um antigo sonho em Los Angeles, nos Estados Unidos. O cantor reuniu amigos para andar de metrô pela primeira vez na vida na cidade em que fará shows ao longo da semana.

Nos registros, o artista aparece super animado comprando as passagens e enfrenta um pequeno perrengue no momento: a máquina precisou ser aberta e checada por uma funcionária do metrô. Mas no final, tudo deu certo e Zeca seguiu com o passeio.

Simples, usando chinelo e meia, o cantor deu risada e contou teve dificuldade em conseguir fazer a leitura do bilhete. Quem não tem experiência é assim mesmo, né?

- Antes de entrar foi f***a. [...] Estamos chegando, eu consegui. É um sonho realizado. Andei de metrô.

Será que o uso do transporte público vai se tornar uma rotina na vida de Zeca Pagodinho?