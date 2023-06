É treta! Natália Deodato e Erick discutem em A Grande Conquista; veja o que rolou no reality

06/06/2023 | 10:10



Eita que os conquisteiros adoram uma treta! Ainda na tarde da última segunda-feira, dia 5, Natália Deodato e Erick colocaram todo o deboche para jogo em uma briga acalorada na área externa da mansão. Tudo começou quando o conquisteiro falou que colocaria Nat na berlinda.

Ao ouvir a conversa de Erick com Thiago, Nat se levantou e falou:

- Seja homem e fale na cara! Aprenda a ter o mínimo de caráter.

Erick reagiu com deboche, cantando e dando risada.

- Está nervosa, está tensa?, disse ele.

E como se já não bastasse o clima tenso, a noite ainda contou com um joguinho da discórdia. No TretaCast, os participantes tinham que convidar um amiguinho para gravar um podcast e colocar as verdades na mesa.

Mas, o que chamou a atenção mesmo foi uma interação entre Giulia e Mariana Rios. Pois é! A atriz não entendeu muito bem o jogo e acabou decepcionando no desempenho, mas ao final prometeu:

- Eu tava chateada com o jogo e muitas pessoas vieram me ajudar. Semana que vem, eu prometo que eu vou dar tudo de mim na dinâmica.

Então Mariana rebateu:

- Semana que vem é muita coisa, viu? Lembre-se sempre disso.

Eita!