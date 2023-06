Enel realiza troca de 120 geladeiras antigas para moradores de Mauá

Da Redação



06/06/2023 | 09:57



A Enel, concessionária de energia elétrica que atua em 24 municípios da Grande São Paulo, vai realizar a troca de até 120 geladeiras em Mauá.

A ação será realizada entre hoje e amanhã, na Escola Maria Elena Colonia, localizada na Rua Guadalajara, no bairro Parque das Américas, das 9h às 16h.

As novas geladeiras têm consumo de energia até 20% menor do que as antigas e devem ter impacto positivo no orçamento doméstico das famílias.

Os clientes foram selecionados após a Enel realizar um diagnóstico energético em toda região sobre os equipamentos em uso nas residências dos consumidores.

A desmontagem das geladeiras antigas e o tratamento de gases retirados será realizado pela distribuidora sem acarretar nenhum custo às famílias, e os refrigeradores serão descartados corretamente respeitando a legislação ambiental vigente.

A iniciativa faz parte do programa Enel Compartilha Eficiência, que atua em 11 frentes diferentes, sendo duas delas voltadas ao consumo consciente e eficiência energética. As ações visam a melhoria da qualidade de vida de famílias em situação de vulnerabilidade, buscando a redução do consumo de energia e a conscientização ambiental.

A ação engloba também orientações sobre o descarte correto dos aparelhos antigos e a reciclagem de materiais, como plásticos, aços, cobres, alumínios, isolamentos térmicos, óleos e compressores.

“Essa ação visa beneficiar as famílias de mais uma cidade atendida pela Enel em sua área de distribuição. As geladeiras novas são mais eficientes e ajudam na redução do consumo de energia e na diminuição de emissão de CO² (dióxido de carbono) na atmosfera, um dos gases responsáveis pelo agravamento do efeito estufa”, diz a gerente de sustentabilidade da Enel, Solange Mello.